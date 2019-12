Tielemans: “Het doet me pijn als ik zie wat Anderlecht nu meemaakt” NP

14 december 2019

06u15 0

Youri Tielemans kirt van plezier bij Leicester City, maar ziet intussen de club van zijn hart zwalpen. “Anderlecht blijft Anderlecht. Dat maakte het moeilijk om als nieuw bestuur te zeggen dat je met een nieuw project bezig bent en dat de resultaten wat minder kunnen zijn”, beseft Tielemans, een echt Ketje.

“Zo’n nieuwe aanpak vergt tijd. Het zal langer duren dan voorzien – zoiets gaat niet op één, twee, drie. Zeker als de resultaten minder zijn, want dan wordt het allemaal nog wat negatiever benaderd. Anderlecht staat momenteel niet op zijn plaats, maar als het toch play-off 1 kan halen, is het op de goede weg. Je mag niet vergeten dat ze met een pak jonge gasten spelen. Je verwacht veel omdat het Anderlecht is, maar zo werkt het niet. Ik hoop echt dat het beter zal draaien de komende weken, dat ze uiteindelijk nog de top 6 zullen halen. ’t Is niet aan mij om sms’jes te sturen, maar ik ben met mijn hart en ziel nog steeds bij Anderlecht. Ik ben nog altijd supporter, meer dan ex-speler. Daarom doet het me ook pijn als ik zie wat Anderlecht nu meemaakt.”

