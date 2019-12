The day after: Anderlecht-spelers werken zich in het zweet op training Redactie

20 december 2019

Daags na de zure 0-2-bekernederlaag tegen Club Brugge hebben de spelers van Anderlecht weer getraind. De spelers die gisteren in de basis stonden tegen blauw-zwart, hielden het bij een hersteltraining. Ook Vincent Kompany verscheen op het veld. Anderen die minder speelden of niet in actie kwamen, zoals Nacer Chadli of Adrien Trebel, legden er iets steviger de pees op.

De aankomst van de spelers op Neerpede, eerder op de dag: