Terugkeer weer stap dichterbij: Vanden Borre op Anderlecht

16 september 2019

13u43

90

De terugkeer neemt concrete vormen aan. Vincent Kompany wil zijn oude vriend Anthony Vanden Borre (31) een laatste strohalm reiken, zoals we midden augustus al schreven. De voormalige Rode Duivel was vandaag alvast op Neerpede, hij werd zelfs gespot in trainingsoutfit. Kompany gelooft dat Vanden Borre als voetballer nog een meerwaarde kan betekenen, het is de bedoeling om hem via de U21 weer op niveau te krijgen. Mocht Vanden Borre effectief bij RSCA aansluiten, dan zou dat voor de fans goed nieuws zijn: zij dragen VdB nog steeds op handen.