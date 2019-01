Teodorczyk trapt na: “Vanhaezebrouck houdt niet van mensen met een andere mening” GVS

13 januari 2019

13u26

Bron: Przeglad Sportowy 0 Anderlecht Lukasz Teodorczyk (27) beleefde een woelige periode bij Anderlecht. Eerst dé smaakmaker, nadien een verguisde spits die nog amper kon bekoren. Afgelopen zomer zocht de Pool dan ook andere oorden op, hij trok naar Udinese. “Maar het stoort me nu nog altijd dat niemand vertelde dat ik moest vertrekken”, stelt de spits in een interview met het Poolse Przeglad Sportow.

In de Poolse media komt Teodorczyk terug op z’n verhuis naar Italië en de daarbij horende controverse. “In juni nam ik deel aan het WK, nadien kreeg ik tien dagen vrij van Anderlecht. Maar bij terugkomst kreeg ik plots te horen dat ik individueel moest trainen. In de pers verscheen dat ik moest vertrekken, maar ik bleef zeggen dat ik nergens heen ging. Dat was ook de waarheid op dat moment. Het probleem: eerder dat jaar kregen we een nieuwe eigenaar (Marc Coucke nam paars-wit in handen, red.) en zo kwam er een andere politiek. Spelers die veel verdienden, moesten vertrekken. Ik dus ook. Alleen: niemand vertelde mij dat. Dat stoort me nu nog altijd. Want noch de voorzitter, noch de sportief directeur nodigden me uit op kantoor om mij dat nieuws te melden. Weken gingen voorbij.”

Andere mening

Ex-trainer Hein Vanhaezebrouck krijgt er vervolgens ook van langs. “Na een tijdje sprak ik uiteindelijk met Vanhaezebrouck. Hij gaf aan dat ik geduld moest uitoefenen. Maar de ploeg draaide meteen goed en de nieuwe aanvallers scoorden. Maar zelf dan durfde niemand in mijn gezicht te zeggen dat ik moest vertrekken. Vanhaezebrouck stak een pluim op zijn hoed, hij houdt niet van mensen die een andere mening hebben. Ik scoorde bij Anderlecht een pak belangrijke goals. Deze behandeling verdiende ik toch niet? Voor de start van het seizoen kreeg ik mooie aanbiedingen maar mocht ik niet vertrekken. Maar enkele weken later duwden ze mij gewoon naar de uitgang. Ik koos dan maar voor Udinese. Ik verdien er een pak minder, maar dat is niet het belangrijkste.”

Teodorczyk kwam ook terug op zijn explosief gedrag op het veld. Zo stak hij zijn middelvinger op naar de supporters van Club Brugge. “Soms overdreef ik inderdaad. Ik liet me provoceren door de fans. Maar die Club-fans daagden ons echt wel uit. Natuurlijk schreef niemand daar over. Ze spuwden, beledigden ons en gooiden bier naar ons. Maar ik wil me verontschuldigen voor die middelvinger. Al was de heisa te groot.”

Op dit moment is ‘Teo’ weinig van betekenis voor Udinese. Hij sukkelt al enige tijd met een hernia en laat zich behandelen in Polen.