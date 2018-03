Teodorczyk spreekt zowaar en vertelt wat Coucke hem zei voor de match tegen Moeskroen: "Dat gaf me zo'n ongelofelijke boost van vertrouwen" Hans Op de Beeck

23 maart 2018

05u00

Bron: sportowefakty.wp.pl 0 Anderlecht Vanavond oefent Polen tegen Nigeria in Wroclaw. Of Teodorczyk aan de aftrap staat is niet zeker, wel zijn z'n WK-kansen na de sterke laatste weken flink gestegen. Met de Poolse pers sprak hij zowaar uitgebreid over zijn renaissance in Brussel en de opvallende rol die Marc Coucke daarin vertolkte.

Zes goals in zijn laatste drie matchen, de heropleving van Lukas Teodorczyk bij Anderlecht is ook Adam Nawalka niet ontgaan. Nadat hij hem de laatste keer straal negeerde, riep de Poolse bondscoach Teo op voor de oefeninterlands tegen Nigeria vanavond en Zuid-Korea dinsdag. En kijk, Teodorczyk praatte ook uitgebreid met de pers. De laatste keer dat hij van zich liet horen, was alweer geleden van half december toen hij gebruik maakte van een open brief op Facebook om naar eigen zeggen leugens uit de wereld te helpen. Een reconstructie van het Poolse gesprek.

Hebben we na die laatste drie matchen de oude Teodorczyk weer terug?

Teodorczyk: "Ik zou het niet zo scherp willen stellen. Het belangrijkste is vooral dat ik opnieuw op regelmatige basis scoor en dat goeie gevoel terug heb. Daar heb ik hard voor gewerkt - een pak harder getraind dan voorheen. Een hele opluchting dat het me nu wel lukt en ik terug op het juiste pad zit. Vooral omdat de periode zo cruciaal is: met Anderlecht komen er de play-offs aan, met Polen zitten we in de laatste rechte lijn richting WK-selectie."

Hoe verklaar je die mindere periode?

"Ach, zoiets kan elke spits overkomen. Soms gaat het gewoon plots moeilijker en valt die bal net naast de verkeerde in plaats van de goeie kant van de paal. Komt daarbij dat ze me in België nu wel kennen. Waar ik vorig seizoen dikwijls nog veel vrijheid genoot, krijg ik nu constant twee of zelfs drie mannetjes op me. Daardoor was er soms wel meer ruimte voor de anderen, al geef ik toe dat ik door een diep dal ben gegaan. Nu het wel weer loopt, is dat ook niet plots een reden om overenthousiast te gaan doen. Ik bedoel maar: vorig seizoen heb ik al wel bewezen dat ik makkelijk kan scoren. Het was eigenlijk louter een kwestie van tijd dat die goals opnieuw zouden vallen."

Er was ook veel te doen rond je agressieve gedrag op en naast het veld.

"Ik geef toe dat die mindere periode me best nerveus en gefrustreerd maakte. Zeker omdat ik enorme steun voelde van de Anderlecht-fans en iedereen binnen de club. Er was geen enkel moment dat ik me er niet langer geliefd voelde. Zelfs de nieuwe voorzitter (Coucke, nvdr) is me hoogstpersoonlijk komen vertellen dat hij heel hard in me geloofde en me zou steunen. Hij hemelde me in een gesprekje voor de match zelfs op. Dat gaf me een stevige boost van vertrouwen."

"En voor dat agressieve gedrag heb ik me geëxcuseerd. Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal soms in een emotionele en zenuwachtige sport als voetbal. Binnen de club heeft er me ook niemand over aangesproken. Ik ben altijd dezelfde volwassen voetballer gebleven die weet hoe hij moet functioneren binnen een team. Er zijn wel verhalen uit hun context gehaald waarvan ik vond dat die moesten uitgeklaard. Maar daar kom ik nu liever niet meer op terug."

In de wintermercato stond je dicht bij een transfer?

"Er was heel wat interesse en er waren concrete mogelijkheden (het Chinese Jiangsu ­Suning wou ruim vijf miljoen euro op tafel leggen, nvdr). Maar uiteindelijk kwam het er niet van en dan vind ik het ook niet nodig om daarop terug te kijken. Nu komt het er vooral op aan de goeie vorm te bewaren en te blijven scoren, zodat we met Anderlecht sterk kunnen eindigen en ik hopelijk met Polen naar het WK kan."

Had je schrik niet langer opgeroepen te worden voor Polen?

"Ik wist dat het kon gebeuren. Die niet-selectie was vooral het signaal om nog harder te trainen. Met Lewandowski, Milik, Świerczok en Kownacki is de concurrentie groot voorin. Er kan ook nog veel gebeuren tussen nu en het einde van het seizoen. Met Anderlecht wachten er ons nog tien matchen. Maar ik zou er natuurlijk doodgraag willen bijzijn, zeker nadat ik het EK in Frankrijk aan me zag voorbijgaan door een blessure. Nu droom ik ervan erbij te zijn op het WK. Ik herinner me nog levendig het eerste WK dat ik zag, dat van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Hoe we van de school toelating kregen om naar de wedstrijden van Polen te kijken. We schilderden onze gezichten rood en wit, we riepen naar de televisie. En wat waren we ontgoocheld toen we verloren. Toen hield ik het niet voor mogelijk dat ik zelf ooit op een WK kon staan. Daarom dat het zo mooi zou zijn om er in Rusland bij te zijn. Daar zal ik alles voor doen."