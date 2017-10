Teodorczyk riskeert schorsing voor natrappen op Aidoo, Hanni gaat vrijuit PL

18u54 0 BELGA

Lukasz Teodorczyk moet zich volgende week dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie voor zijn natrapbeweging op Joseph Aidoo in het duel tegen RC Genk (0-1). Teodorczyk kreeg voor de actie een gele kaart van ref Bart Vertenten. De Reviewcommissie besliste vandaag echter om hem te laten vervolgen door het bondsparket. De Poolse spits zal overigens zelf niet aanwezig kunnen zijn op de zitting. Teodorczyk bevindt zich op dat moment immers in Parijs voor het Champions League-duel met Anderlecht tegen PSG. Voor de competitiewedstrijden op het veld van Zulte Waregem (25/10) en Eupen (28/10) kan Hein Vanhaezebrouck zeker nog rekenen op zijn Poolse spits.



Sofiane Hanni van zijn kant gaat vrijuit. De Anderlecht-kapitein ging in de eerste helft met gestrekt been door op Colley. Vertenten hield het ook in die fase bij geel. De Reviewcommissie zag in de overtreding geen aanleiding om Hanni verder te laten vervolgen.



Wil je alle hoogtepunten uit de Jupiler Pro League bekijken via HLN Instant Replay? Dat kan op deze manier.













De Reviewcommissie beslist speler Lukasz Teodorczyk (@rscanderlecht) te laten vervolgen door het Bondsparket. Belgian Football(@ Belgianfootball) link

De Reviewcommissie analyseerde vandaag nog twee fases. In de thuismatch tegen Charleroi (1-1) trapte Lokeren-spits Tom De Sutter op slag van rust tegen de voet van Christophe Diandy. De Senegalese middenvelder van de Carolo's had verzorging nodig, waardoor de tik van De Sutter onder de aandacht van de Reviewcommissie kwam. Een vervolging bleef echter uit, De Sutter kreeg er wel een gele kaart voor. Ook Ivan Saponjic (Zulte Waregem) gaat vrijuit voor een zware tackle op Opoku Amolah (Waasland-Beveren).