Teammanager Van Handenhoven vertaalt voor Rutten: “Ik hoop dat hij het goed doet” PJC

25 januari 2019

Omdat Anderlecht-coach Fred Rutten het Frans (nog) niet machtig is, voorziet paars-wit voor elke persconferentie een vertaler. Vanmiddag was dat teammanager Gunther Van Handenhoven. “Ik ben zeer tevreden met hem”, lachte Rutten. “Op voorwaarde dat hij waarheidsgetrouw vertaald heeft tenminste.” In dat opzicht kunnen we de Nederlander wel geruststellen: Van Handenhoven deed het prima. Rutten vertelde voorts dat hij op zijn hoede is voor Eupen. “Want het is een ploeg met veel kwaliteiten. We gaan de deur niet opengooien, maar ik verwacht wel dat we meer kansen creëren dan in Gent.” Normaal gezien kan Rutten geen beroep doen op Trebel, Dimata en Bornauw, Gerkens en Zulj zijn wel beschikbaar. “Als er niks meer gebeurt, zitten zij in de kern.”