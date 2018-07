Teambuilding bij Anderlecht in Durbuy. Op het menu: Free-fall, de Haka en schapen vangen SDD

04 juli 2018

Daags na de aankondiging van de transfers van Bakkali en Santini gingen de spelers van Anderlecht op teambuilding in Adventure Valley Durbuy. Niet toevallig, want het avonturenpark is eigendom van de broodheer van de spelers van Anderlecht, Marc Coucke.

Free-fall at Adventure Valley Durbuy 😎 pic.twitter.com/W7v9zjG5Ys RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

The team at Adventure Valley Durbuy 👌 pic.twitter.com/O16IwzbevA RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Lunch time 👌 pic.twitter.com/YZDDyrGkI2 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Teambuilding today 💪 pic.twitter.com/4U3bQzt53o RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link