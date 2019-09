T1 Anderlecht over waarom Zulj weer plots in basis stond en fanprotest: “Aan ons om ze terug te betalen” ODBS

29 september 2019

Op de persconferentie na de nieuwste Anderlecht-teleurstelling tegen Waasland-Beveren kreeg Simon Davies de vraag waarom hij opnieuw voor Zulj koos als defensieve middenvelder in plaats van Trebel, die verdienstelijk depanneerde op Club Brugge maar zowel tegen Beerschot als vandaag de selectie niet haalde. “Zulj geeft ons meer defensieve stabiliteit”, vindt de T1 van Anderlecht. “Tegen Beerschot (toen Zulj ook niet speelde, nvdr) kregen we twee goals binnen op stilstaande fases en dat wou ik vandaag voorkomen. Maar Adrien traint nog altijd goed.”

Davies verstaat ook de onvrede bij de fans na de match. “Alles wat wij doen is voor de club en de fans. Ik vond onze jonge ploeg na de pauze goed voetbal brengen, alleen in de eerste helft oogden we vermoeid. Als we de kansen in die tweede helft afwerken, krijg je een ander verhaal. Maar dat was niet het geval, dus zie je frustraties bij de fans. Sommigen werden kwaad en dat kan ik hen niet verwijten. Ze steunen de club, ze geven hun geld eraan uit en dan moeten we ze ook terugbetalen met overwinningen.”