Supportersvereniging Mauves Army voert protest aan stadion RSCA: "Als jullie hier niet zijn om de club vooruit te helpen, ga dan weg"

10 oktober 2020

19u36 32 Anderlecht Het zijn woelige tijden voor RSC Anderlecht. Nadat gisteren bekend geraakte dat de club het vorige seizoen afsloot met een recordverlies van 36 miljoen euro, voerde supportersvereniging Mauves Army vandaag protest aan het Lotto Park. Ze richtten zich vooral tot de minderheidsaandeelhouders en hoofdaandeelhouder Marc Coucke.

De supporters van Anderlecht toonden enkele niet mis te verstane spandoeken aan het stadion van paars-wit. De boodschap voor bepaalde minderheidsaandeelhouders was duidelijk: “Als jullie hier niet zijn om de club vooruit te helpen, ga dan weg”, valt er te lezen. Ook voor hoofdaandeelhouder Marc Coucke had Mauves Army een boodschap. “Marc, de supporters hebben recht op meer duidelijkheid, en snel.”

Gisteren bracht ‘De Tijd’ naar buiten dat de recordkampioen het vorige seizoen afgesloten heeft met een recordverlies van 36 miljoen euro, wat door verschillende bronnen werd bevestigd aan onze redactie. Bovendien bood Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, gisteren zijn ontslag uit de raad van bestuur aan. Beerlandt was al een tijdje ontevreden over het beleid dat gevoerd wordt bij Anderlecht.

Mauves Army sprak de aandeelhouders van Anderlecht nog toe met volgend bericht:

Heren, dames, aandeelhouders van RSC Anderlecht,

Er gebeurt momenteel veel achter de schermen. We laten ons niet voor de gek houden en weten dat de echte waarheid waarschijnlijk nog goed verborgen is.

Maar het is duidelijk dat de hebzucht, de wrok en de politieke spelletjes van sommigen momenteel de vooruitgang van de grootste club in het Koninkrijk blokkeren.

Vandaag spreken we vanuit ons hart onze bezorgdheid uit, een gevoel dat door vele paars- witte fans wordt gedeeld. Wij, die hard supporters, die lichaam en ziel geven aan onze club, die er aan denken als we ‘s morgens wakker worden en ‘s avonds gaan slapen, hebben recht op meer duidelijkheid.

We hebben het recht te weten wat er werkelijk aan de hand is. Wat zijn de uitdagingen waar de club voor staat? Wat zijn de blokkades? Waar gaan we heen, en met wie? U heeft een VERPLICHTING dit verhaal met ons te delen.

We vragen ZO SNEL MOGELIJK dat er fanboard wordt georganiseerd door de club, met de aanwezigheid van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute.

We vragen aandeelhouders die weigeren de club vooruit te helpen zo snel mogelijk de raad van bestuur te verlaten.

