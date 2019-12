Supporters drijven belang van bekermatch Anderlecht nog wat op en vragen naar een typeploeg MXG/ODBS

03 december 2019

Nieuwe episode in de “uitzonderlijke en diepe crisis”, dixit Michael Verschueren, waarin Anderlecht verkeert. Na het verlies in Oostende en play-off 2 weer wat dichterbij, zit er bijzonder veel druk op de verplaatsing donderdag naar Moeskroen. Op Le Canonnier speelt paars-wit de achtste finale van de Cup, voor Anderlecht momenteel de kortste weg richting Europa. Ook voor de fans is dit momenteel het grootste doel en dat was deels de reden dat een supportersdelegatie vanmiddag samenzat met het bestuur op de club. Eerder op de dag mocht het drietal, waaronder Frank Eeckhout van het Anderlechtse Fanboard, de training volgen.

Nadien zaten ze samen met onder meer sportief directeur Michael Verschueren, speler-manager Vincent Kompany en wat spelers. De supporters willen dat Anderlecht minder roteert en meer met een typeploeg gaat spelen. Te beginnen donderdag. Als dat maar goed afloopt. Want de harde kern neemt niet deel aan het overleg vandaag, maar wacht het resultaat op Moeskroen af. Het valt dus niet uit te sluiten dat het in Henegouwen onrustig wordt als Anderlecht niet weet door te stoten.

Daar is Landry Dimata

Landry Dimata sluit vandaag aan bij de groep. De aanvaller is al maanden op de sukkel met de knie en revalideerde voornamelijk in Frankijk. Sinds gisteren is hij terug op Anderlecht en deze ochtend maakte hij zijn rentree op Neerpede. Dimata liet ook op Instagram uitschijnen dat zijn comeback niet veraf meer is. 2020?