Superfan wou aanvankelijk 20 miljoen inzamelen voor Anderlecht, maar collecte valt tot dusver fórs tegen: “Ik maak me geen zorgen, de actie begint morgen pas écht” ABD

30 april 2020

Aanvankelijk ging hij voor 20 miljoen euro, een doel dat hij vervolgens bijstelde naar één miljoen euro. "De opbrengst moet gaan naar de jeugd. En ik wil de supporters meer betrekken bij de club", vertelde de Limburger. Maar tot dusver is de collecte nog geen succes. "Naast de 1.000 euro die ikzelf stortte, droegen nog twee mensen bij. In totaal staat het bedrag op 1.300 euro, máár de actie begint morgen pas écht."



Etienne Wils kreeg bakken kritiek over zich heen nadat hij drie weken geleden zijn plan uit de doeken deed om een steunfonds op te richten voor ‘zijn’ club, RSC Anderlecht. “‘Een rijke voetbalclub sponsoren, wie doet dat nu?’, klonk het bij de mensen. Maar kritiek geven is makkelijk. Ik wil de ploeg waarvoor ik supporter graag steunen, de opbrengst gaat ook naar de jeugdwerking”, zegt Etienne. “Ik wil de fans ook meer betrekken bij de club. Toch kwam de actie verkeerd over bij veel mensen. Ze vonden dat ik beter rusthuizen of ziekenhuizen zou sponsoren in deze coronatijden. Dat heb ik ook gedaan."

Etienne zat de voorbije weken niet stil - zoveel is zeker. Zo sponsort hij woonzorgcentrum Hemelryck uit Mol. Bakkerij Eyckmans levert een maand lang gratis brood en patisserie. De ingrediënten worden geleverd door de zaak van Etienne. En hij schonk, samen met andere ondernemers, ook 1.000 chocoladefiguurtjes, 20.000 chirurgische handschoenen en 160 rollen keukenpapier aan het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg en het Sint-Franciscusziekenhuis uit Heusden. “Goed voor zo’n 25.000 euro aan sponsoring. Ik wil dat de mensen mijn goede kant zien”, aldus Etienne.

Socio’s zoals bij Real

Op zijn paars-witte kant én zijn steunfonds is Etienne nog altijd even trots. “Maar het heeft nog niet veel opgebracht”, moet hij wel toegeven. Etienne’s eerste doel was 20 miljoen euro inzamelen, kort daarna stelde hij bij naar één miljoen euro. Een bedrag dat nog niet in zicht is. “Op dit moment staat er 1.300 euro op de rekening. Naast de 1.000 euro die ikzelf stortte, droegen nog twee andere mensen bij", legt Etienne uit. “Een laag bedrag, maar ik maak me geen zorgen. Het rekeningnummer was voor veel mensen te moeilijk om te vinden (HLN plaatste het bij deze onderaan dit artikel, red.). En de actie moest eerst bij Anderlecht juridisch bekeken worden. We hebben gewacht tot 1 mei, morgen dus, om de actie écht te lanceren. Alles verloopt via mijn Facebookpagina, daar vinden de fans die een bedrag willen storten, alle info.”

Voor de club van je hart, moet je toch iets over hebben? Etienne Wils

Daarom doet Etienne nogmaals een warme oproep. “Elke club zal het financieel moeilijk krijgen door de coronacrisis. Ik wil als supporter mijn ploeg steunen, en ik hoop dat alle fans me volgen. Ik wil de supporters betrekken bij de club. Ze echt verbinden aan Anderlecht. Zoals de socio’s bij Real Madrid. De supporters die bijdragen, krijgen het label van ‘superfan’. We moeten nog bekijken hoe we het precies invullen. Maar bijvoorbeeld een speciaal logo op hun truitje is een mogelijkheid. Er worden ook honderd gesigneerde truitjes verloot onder de fans die meer dan 50 euro hebben gestort. Maar bovenal: voor de club van je hart, moet je toch iets over hebben?” In Anderlecht zelf werd het initiatief alvast positief onthaald. “Paul Van Himst bijvoorbeeld vindt het een zeer goed idee. Ze bewonderen het dat ik dit aandurf.”

De actie gaat morgen, vrijdag 1 mei, officieel start en loopt drie maanden. “Maar als er dan nog niet genoeg is gestort, dan gaan we nog een maandje langer door”, blijft Etienne enthousiast.

Wie een bijdrage wil storten, kan dat doen op de ‘FOREVER RSC ANDERLECHT-rekening’, met rekeningnummer BE46 9733 8561 4036. Meer info vindt u op de Facebookpagina van Etienne.