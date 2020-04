Superfan Anderlecht wil minstens één miljoen inzamelen voor zijn paars-wit: “De meesten moeten toch 50 euro kunnen missen?” Kjell Doms

09 april 2020

17u55 448 Anderlecht SOS Sporting Anderlecht. Etienne Wils, een Limburgse Ket, wil Anderlecht erbovenop helpen. Hij opende een steunfonds, stortte er 1.000 euro in en hoopt dat massaal veel paars-witte fans zijn voorbeeld volgen. Etienne stelde eerst 20 miljoen euro als doel, maar heeft dat intussen wat bijgesteld. “Ik mik op één miljoen euro, maar hoop op meer”, zegt hij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Als de rest van België niet solidair wil zijn met Anderlecht, dan moeten de supporters het maar zelf doen. Zo redeneert Etienne Wils (69) uit Heusden-Zolder. Hij wil geld inzamelen voor de club van zijn hart. “Ik richt een steunfonds op en ik wil één miljoen verzamelen”, preciseert Wils, in het dagelijkse leven producent van bakkerijproducten en verwoed golfer. “En als we dat bedrag bij elkaar hebben, dan ga ik het persoonlijk overhandigen op de club. Neen, bij Anderlecht weten ze niets af van mijn initiatief. Ze zullen wel blij zijn, zeker? Ik ben deze voormiddag bij een Argenta bankkantoor in Hasselt langs geweest en ik heb de eerste 1.000 euro in het nieuwe fonds gestort. Ik hoop dat veel fans mijn voorbeeld volgen. Hoeveel supporters telt Anderlecht in België? Toch gemakkelijk 100.000, als die allemaal een klein of groot bedrag storten, is onze club er zo weer bovenop.”

Drinkgeld

Wils is al 40 jaar onafgebroken abonnee in het Astridpark en wil zijn club bijspringen nu ze door een dal gaan. “In 1959 heb ik het Anderlecht van de jonge Paul Van Himst met 1-5 zien winnen op Beringen en ik was meteen verkocht. Vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs had, heb ik een abonnement genomen en nooit meer opgezegd. Anderlecht is de meest iconische club van België en ze wordt vernield met al die negativiteit. Ik gun iedereen zijn succes. Ik vind het goed dat Brugge nu zo goed presteert, en Standard en Genk. Ik ben blij dat ploegen goed draaien, want dat maakt onze competitie alleen maar aantrekkelijker. Maar Anderlecht blijft Anderlecht en daarom roep ik álle fans op om hun steentje bij te dragen.”

Wils gaf zelf het goede voorbeeld, hij wil zelfs niets in ruil voor zijn duur verdiende centen. “Wat kan mij die 1.000 euro schelen?”, zegt hij. “Voor mij is dat drinkgeld als ik bedenk hoeveel plezier Anderlecht mij de afgelopen 40 jaar heeft bezorgd.”

Dat de huidige crisis het resultaat van jaren wanbeleid is, wil Wils niet horen. “Dat kan goed zijn, maar ik bekijk het positief. Nu heeft de club óns nodig, nu moeten de supporters opstaan. Na drie maanden maak ik een tussenbalans op, dan moet dat eerste miljoen op de bankrekening staan.”

Lees ook: Wij maakten de rekenoefening: ‘solidariteit’ zóu elke club iets meer dan 1 miljoen euro opleveren

Lees ook: Solidariteit hoog op de agenda: Anderlecht niet de enige die pleit voor noodfonds

Lees ook: Onze chef voetbal ziet hoe paars-wit wééral enkel hoongelach uitlokt: “En dat wist Kompany al terwijl hij het interview gaf”

Lees ook: Anderlecht pleit voor éénmalige competitie met 18 clubs én stelt voor om Europese inkomsten komende drie seizoenen te verdelen

Lees ook: Club Brugge en AA Gent: “Anderlecht, kijk naar uzelf om de problemen op te lossen”