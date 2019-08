Stunt van formaat: Anderlecht haalt Chadli naar België Pieter-Jan Calcoen

10 augustus 2019

20u15 388 Anderlecht De teller staat op drie. Na Vincent Kompany en Hendrik Van Crombrugge trekt Anderlecht nu al een derde Rode Duivel aan. Nacer Chadli (30) is gespot in Brussel, hij komt over van AS Monaco.

Nacer Chadli zal dan toch in de Jupiler Pro League spelen. Als tiener vertrok hij vanuit de jeugd van Standard naar Nederland, waar hij via AGOVV en FC Twente snel naam maakte. Daarna ging het naar de Premier League, met een succesvolle passage bij Tottenham. Toen hij daar vertrok naar West Brom ging het bergaf, ook bij zijn laatste club AS Monaco kwam hij te weinig in het stuk voor.

Anderlecht maakt daar nu handig gebruik van. Het huurt Chadli voor één seizoen van de Fransen. Meer dan een maand geleden had Vincent Kompany Chadli al eens gepolst, maar pas nu zit de transfer in een laatste rechte lijn. Met de 56-voudige Rode Duivel (zes goals, waarvan die tegen Japan op het WK de wereld rondging) haalt RSCA alles binnen wat het nodig heeft: ervaring, polyvalentie, maar vooral kwaliteit.

Chadli wil in Brussel opnieuw toegroeien naar zijn beste niveau, om zo zijn EK-selectie veilig te stellen. Bij paars-wit, dat de competitie met 2/9 begon, kan hij op de flank staan, maar ook als middenvelder spelen. Hij moet wel nog zijn medische testen afleggen.