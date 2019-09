Strooiend met doorsteekpasses en blijk van goeie conditie: Trebel is speelklaar PJC

17 september 2019

12u25 0 RSC Anderlecht Speelt Trebel zondag tegen Club Brugge? Het is inmiddels de hamvraag. Gisteravond deed de Fransman ritme op bij de beloften. Met bevredigend resultaat.

Trebel zondag op de ‘zes’ in Jan Breydel? Plots zou het zomaar kunnen. Op basis van Trebels houding is dat niet per se verrassend. Hoewel hij een gebrek aan appreciatie voelde, is hij zich wel steeds professioneel blijven gedragen, zelfs tijdens trainingssessies met de tweede ploeg. Gisteren tegen OHL in Wolvertem (5-1) was hij ook nog eens sterk als defensieve middenvelder. Dat zag Kompany met eigen ogen, hij was net als assistenten De Roeck en Ngalula aanwezig op de match en stond, met pet op het hoofd, naast de bank van T1 Craig Bellamy. Die had regelmatig een duimpje omhoog voor Trebel, die strooide met de doorsteekpasses en blijk gaf van een goeie conditie. Hij maakte de wedstrijd vol. De conclusie mag zijn: Trebel is speelklaar. Al weet ook hij wellicht pas zondag meer.