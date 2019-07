Straffe kost: Kompany en Anderlecht halen Nasri naar het Park SK/PJC/MJR

05 juli 2019

12u02 358 Anderlecht Anderlecht staat op het punt om stevig toe te slaan op de transfermarkt. Paars-wit voert gesprekken met de Franse middenvelder Samir Nasri (onder meer ex-Arsenal en Manchester City) en de onderhandelingen zitten in een afrondende fase.

De 32-jarige Nasri voetbalde nog samen met speler-manager Vincent Kompany bij Manchester City, vandaar de link, maar de voorbije jaren zit zijn carrière wat in het slop. De middenvelder, voor wie City in de zomer van 2011 nog 27,5 miljoen betaalde aan Arsenal, werd onder meer geschorst voor een overtreding van de dopingregels. Begin deze maand liep het contract van Nasri bij Premier League-club West Ham United af en sindsdien was hij op zoek naar een werkgever.

Nasri zette pas begin dit jaar zijn krabbel bij West Ham, nadat hij zijn dopingschorsing (die met terugwerkende kracht was ingegaan op 1 juli 2017, red.) had uitgezeten. Hij kwam in vijf Premier League-duels in actie en was daarin goed voor twee assists, onder meer tegen zijn ex-ploeg Arsenal. Maar een kuitblessure hield hem daarna enkele weken aan de kant. Ook in de FA Cup mocht hij een uur opdraven tegen Birmingham, zonder evenwel beslissend te zijn. Dat was meteen ook zijn laatste wapenfeit in het shirt van de ‘Hammers’.