Stoica: “Als Verschueren zegt dat ik mijn carrière vergooide, zegt hij dat Anderlecht een kleine club is” PJC

27 april 2020

19u44 0 Anderlecht Daarnet belde Alin Stoica (40) ons: “Ik wil reageren op de uitspraken van Michel Verschueren.” De voormalige manager van Anderlecht vertelde in een interview in ‘La Dernière Heure’ dat Stoica meer uit zijn carrière had kunnen halen.

De woorden van Michel Verschueren zijn tot bij Alin Stoica, bezig met een trainerscursus en tegenwoordig residerend in Zwitserland, geraakt. Hij vindt het “zorgwekkend” wat ‘Mister Michel’ over hem verklaart. “Ik heb zes jaar bij Anderlecht gespeeld, werd er twee keer kampioen en speelde ook nog voor topteams als Club Brugge en AA Gent. Ik tel in totaal twaalf prijzen op mijn palmares. Als Verschueren meent dat ik niet alles uit mijn carrière heb gehaald, dan zegt hij eigenlijk dat Anderlecht een kleine club is. Belachelijk - dat is níet zo. Maar wat moeten de supporters daarvan denken?”

En toch: heeft Verschueren dan geen punt? Had Stoica het met zijn talent niet tot bij pakweg Real Madrid kunnen schoppen? De Roemeen draait om de vraag heen: “Dat moeten jullie maar beoordelen. In mijn visie gaat voetbal om winnen en dat heb ik altijd gedaan. Kijk, ik vond het gewoon jammer dat Verschueren Anderlecht op deze manier belichtte - veel te negatief. Daarom dat ik even wilde reageren om dat recht te zetten. Meer niet, ik ben niet van plan om Verschueren nu te gaan bellen. Prettige avond nog.”

Geconfronteerd met de quotes van Stoica bleef Verschueren kalm: “Voor mij is deze discussie gesloten. Geen commentaar. Zeg hem dat maar.”