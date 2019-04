Exclusief voor abonnees Stil, maar niet verslagen: spelers van Anderlecht beseffen dat 0 op 15 geen optie is PJC/MJR/VDVJ/HML

16 april 2019

08u31 0 Anderlecht De boodschap is aangekomen. Meer dan ooit beseffen de RSCA-spelers dat verlies tegen AA Gent geen optie is.

Waarschuwing: sommige zinnen in onderstaand artikel kunnen ironisch zijn.

Euforie op het oefencomplex van Anderlecht, want de ploeg heeft gisteren veerkracht getoond. Tegen de invallers van OH Leuven, dat tegen de degradatie vecht in 1B, wist paars-wit een 0-2-achterstand op te halen. Geen evidentie, want met Frank Boeckx, Bubacarr Sanneh, Alexis Saelemaekers, Elias Cobbaut, Antonio Milic, Edo Kayembe, Yevhen Makarenko en Andy Najar maakten er nauwelijks A-kernspelers minuten. Luka Adzic scoorde drie keer, Peter Zulj trof raak via een afstandsschot: 4-2. Clubicoon Frank Vercauteren, die nu bij OH Leuven actief is en de oefenpartij langs de zijlijn volgde naast Pär Zetterberg, zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de goeie ouwe tijd - zo sprankelend was het. Niet dus.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen