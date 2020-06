Stevige defensie is prioriteit: Anderlecht wil Luckassen en Sandler terughalen FDZ

24 juni 2020

06u13 0 Anderlecht Anderlecht wil opnieuw meedingen naar de prijzen. De prioriteit: een stevige defensie – in Brussel hopen ze op een terugkeer van Luckassen en Sandler. Voor de ­ballast wordt dan weer een oplossing gezocht.

Offense sells tickets, defense wins championships.

Moet als muziek in de oren klinken van Vincent Kompany.

Bij paars-wit werken ze hard achter de schermen om de verdediging ­komend seizoen opnieuw een kwaliteitsinjectie te geven. Prioriteit daarbij is het terughalen van Derrick Luckassen. De Nederlander keert in principe terug naar PSV – paars-wit lichtte de optie van ruim 5 miljoen euro in zijn huurcontract niet. Te duur. Anderlecht wil deze week de gesprekken met de Eindhovense club intensifiëren, Luckassen heeft in het verleden aangegeven dat hij niet meer wil spelen voor PSV. Bovendien voelde hij zich het afgelopen seizoen thuis in Brussel en was hij geliefd bij de achterban. Een win-win-win voor alle partijen mocht het tot een akkoord komen.

De onderhandelingen met Manchester City over een nieuwe verhuur van Philippe Sandler kondigen zich iets moeizamer aan. Afwachten hoe de Citizens zich de komende weken opstellen. Kompany is alleszins een believer van Sandler. Kan zijn uitstekende band met zijn ex-club een rol spelen?

Enfin, mochten de gesprekken omtrent de twee Nederlanders vast­lopen, hebben ze bij Anderlecht nog een paar namen op de lijst staan.

Vranjes?

Er komen ook een pak verdedigers terug nadat ze vorig seizoen verhuurd werden. Hoe zit het daarmee?

Wel, tijdens de voorbereiding zou Ognjen Vranjes een nieuwe kans krijgen om zich te bewijzen. In het verleden was de Bosniër geen toonbeeld van stabiliteit op het veld, laat staan ernaast. Maar op zich is Vranjes geen slechte verdediger – als hij de domme kaarten achterwege laat. Het licht gaat nog iets te vaak uit.

Het verhaal van jongens als Antonio Milic (Rayo Vallecano), Hannes ­Delcroix (RKC Waalwijk), Josué Sá (Hues­ca), James Lawrence (St. Pauli) en Bubacarr Sanneh (Göztepe en Oostende) loopt op zijn einde bij Ander­lecht. Voor hen wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht. Ook en vooral omdat ze anders blijven wegen op de loonlast. Ballast.

Voorts blijven ze in het Astridpark rekenen op de jeugd. Marco Kana (17) debuteerde vorig seizoen met flair en verlengde onlangs zijn contract. Net als maatje Killian Sardella (18). Met Michael Murillo en Kemar Lawrence werden in de winterstop al twee flankspelers binnengehaald. Daar zal Sieben Dewaele wellicht niet meer moeten depanneren.

Cobbaut is polyvalent – vorig seizoen was hij de verdediger met het meeste aantal speelminuten – en Kompany is Kompany. Heerser achteraan, als hij fit is. Mochten daar nog Luckassen en Sandler bij­komen... Een stevig geheel, de concurrentie aangescherpt.

Paars-wit kreeg vorig seizoen 29 tegengoals. Te veel voor een topclub, ook al deden enkel Charleroi (23) en Club Brugge (14) beter.

Defense wins championships, nietwaar?

Lees ook:

Brief aan Juventus is verstuurd: Anderlecht licht optie op Pjaca niet