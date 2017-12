Stanciu heeft aanbod van Sparta Praag op zak: "Ik zou graag naar Tsjechië verhuizen" Pieter-Jan Calcoen en Niels Vleminckx

18u35

Bron: Eigen berichtgeving 8 BELGA Anderlecht De oplossing komt mogelijk uit Tsjechië. Nicolae Stanciu (24) heeft een aanbod van Sparta Praag op zak en zou graag vertrekken bij Anderlecht.

Zijn makelaar Anamaria Prodan schreeuwde meermaals in de media om een vertrek. Nu lijkt die transfer er volgens onze info ook effectief te komen. Nicolae Stanciu, die anderhalf jaar geleden voor ongeveer voor 10 miljoen euro van Steaua naar Anderlecht trok, heeft een aanbod van Sparta Praag, het huidige nummer vijf van Tsjechië, op zak. "Dat klopt", bevestigt hij in Roemeense media. "Ik zou graag naar Tsjechië verhuizen. Het zou mooi zijn om met Stramaccioni (de coach, red.) te werken."

Stanciu kon zich sinds zijn komst naar België niet doorzetten bij de landskampioen. Dit seizoen speelde de recordtransfer in de competitie amper tien wedstrijden en maakte hij slechts één doelpunt. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een definitieve transfer of een uitleenbeurt gaat, maar wat wel zeker is, is dat Anderlecht zal meewerken aan een oplossing. Hein Vanhaezebrouck rekent niet op de Roemeen.

BELGA