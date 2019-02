Spitsen Anderlecht: “Een topploeg als Anderlecht die op zo’n veld moet spelen, dat is toch bizar” Jan Mosselmans

11 februari 2019

06u26 0 Anderlecht Anderlecht haalde niet het niveau van het eerste uur op Standard, maar creëerde wel voldoende kansen om de klus te klaren. “Loepzuivere kansen”, was doelman Didillon scherp. “De schuld van de grasmat”, aldus Dimata en Zulj.

Er zat veel frustratie bij de wedstrijdanalyse van de Anderlechtspelers na de match. “In tegenstelling tot vele andere wedstrijden waren de kansen er vandaag wél”, zei doelman Didillon. “Geen halve kansjes, maar loepzuivere, uitgespeelde kansen. We waren echter veel te onnauwkeurig. De luciditeit en juistheid ontbrak om te scoren. Je zag duidelijk het gebrek aan vertrouwen.”

Een gebrek aan vertrouwen of stress, daar wilde Dimata, die zelf een paar kansen de nek omwrong, het niet op steken. “Zelf heb ik daar geen last van. Ik heb veel vertrouwen. Ik vond ons trouwens goed voetballen. Neen, van mijn knie heb ik ook geen last meer. Ik ben al drie weken pijnvrij. Dat ik er de voorbije wedstrijden niet bij was, was de keuze van de trainer.”

Peter Zulj kwam bleker voor de dag dan op Standard maar stak zich achteraf niet weg. “Dit was een match die we absoluut hadden moeten winnen”, aldus de Oostenrijker. “Dat dit niet gebeurde, was ook mijn schuld. Ik had drie kansen en één ervan had zeker binnen gemoeten. Ik wil me dan ook excuseren ten aanzien van mijn medespelers en de fans.”

Maar zowel Dimata als Zulj legden een deel van de schuld ook bij de staat van het veld. “Een topploeg als Anderlecht dat op zo’n veld moet spelen, dat is toch bizar”, aldus Dimata. “De grasmat heeft er mee voor gezorgd dat ik niet precies kon afdrukken”, aldus Zulj.

Rotte wortels

De slechte staat van de mat verklaart niet alles en zou eigenlijk niet door de spelers als een excuus mogen worden ingeroepen. Feit is wel dat de grasmat van het Vanden Stock stadion, die deze winter nog werd vervangen, er abnormaal drassig én hobbelig bijligt. Het gevolg van een verouderd drainage- en verwarmingssysteem dat de graswortels doen rotten. Hierdoor komen de graszoden veel sneller los, wordt het veld snel hobbelig, en schuift de steunvoet makkelijk weg.