Spierscheur voor Vincent Kompany Pieter-Jan Calcoen

27 augustus 2019

14u57 4

Klein, maar ambetant. Onderzoek heeft aangetoond dat Vincent Kompany een minuscule spierscheur heeft opgelopen aan de hamstrings. Hij is out voor zondag tegen Standard en mist de interlands met de Rode Duivels. Philippe Sandler heeft gisteren opnieuw voluit getraind met de groep. De centrale verdediger moest tegen Racing Genk uit voorzorg naar de kant met stramme spieren, maar normaal gezien haalt hij wel de topper. Nu Sandler terug is, moeten Kompany en Simon Davies achterin maar beperkt puzzelen, de meest logische optie is een basisplek voor belofteninternational Elias Cobbaut.

