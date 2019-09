Spanning stijgt op Neerpede, Kompany spreekt kleedkamer toe: “Dit is onze finale” Pieter-Jan Calcoen

25 september 2019

06u01 0 Anderlecht September, maar nu al erop of eronder. Anderlecht staat voor zijn belangrijkste wedstrijd tot dusver, zo zegt ook Kompany in de vestiaire: “Dit is onze finale.”

Wat Simon Davies gisteren kwam verkondigen op de persconferentie, dat willen we u besparen – niks dan clichés. Slechts één ­(visueel) detail bleef ons bij: Davies kwam fluitend binnen.

Stress leek de Welshman amper te hebben. Een dag als een andere. Was het ook voor ­Davies: wederom één waarop hij niks te zeggen had. Nochtans stijgt de spanning op Neerpede wél. Niet het minst bij Marc Coucke, de voorzitter is het stilaan beu om te verliezen. De vernedering op Club beleefde hij niet ter plekke, vanavond is-ie er in principe wel. Hij eist een zege.

Geen probeersels a.u.b.

Ook speler-manager Vincent Kompany beseft de ernst van de situatie. Gisteren tijdens de namiddagtraining, deels in de regen, zat hij er erg kort op. En gaf hij zelf het goeie voorbeeld: in de groep valt te horen dat Kompany een gretige indruk gaf. Het geldt ook voor ­Kemar Roofe. De aanvaller kreeg groen licht van de medische staf om te voetballen, de verwachting is dat hij op het Kiel zijn eerste minuten maakt nadat hij weken out was met een enkelblessure.

Het zou kaderen in het plan van Kompany om beperkt of zelfs helemaal niet te roteren tegen Beerschot, wat ook toegejuicht wordt op bestuursniveau. Anderlecht wil alle risico’s vermijden op een nieuwe ontgoocheling. Een vroegtijdige uitschakeling is simpelweg geen optie. “De beker is uitermate belangrijk”, zei manager Michael Verschueren al bij de loting, vorige maand. Toen al op zijn hoede: ­”Beerschot uit is lastig.” Geen decor voor ­probeersels.

Met knikkende knieën naar een tweedeklasser in crisis: het toont aan hoe groot de malaise op Anderlecht is. Al moet het gezegd dat de angst vooral in de entourage van het team heerst. De spelers zelf blijven geloven dat het succes zal volgen. Herinner u de uitspraken van Saelemaekers en in mindere mate ­Luckassen in Brugge: “Ik sluit de titel niet uit.”

Praatjes die superslecht gevallen zijn bij Coucke en Verschueren. Zij willen resultaten. Te beginnen in Antwerpen.

Kompany laat dan ook geen moment onbenut om zijn kleed­kamer te wijzen op de sluimerende nervositeit en het belang van de ­bekermatch. «Dit is een finale», sprak hij zijn kern deze week toe. “Net zoals de competitiepartij tegen Waasland-Beveren zondag.”

Als een Champions League-duel

Het is nauwelijks te geloven, maar op woensdag 25 september kan Anderlecht zich al geen misstappen meer veroorloven. Zeker in de beker niet, meer dan ooit ‘de kortste weg naar Europa’. En de meest realistische – deelname aan play-off 1 wordt moeilijk. Daarom dat Kompany de wedstrijd benadert als was het een Champions League-duel. Het is ver gekomen.

Beerschot-Anderlecht, vanavond om 20.45 uur. Met hymne... van de Croky Cup.