Slechts zeven keer gebeurde het dat Anderlecht een negatievere reeks neerzette Eerste keer sinds 1998 vijf matchen zonder zege Geert Lambaerts

17 februari 2018

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Anderlecht kan nu al vijf matchen op rij niet winnen. Drie draws (2-2 tegen Waasland-Beveren, 3-3 tegen Standard en 2-2 tegen KV Mechelen) en twee nederlagen (2-0 tegen KV Oostende en 1-0 tegen Sint-Truiden) zijn de balans van de laatste vijf wedstrijden. Het is van het seizoen 1998-1999 geleden dat de Brusselaars zo’n slechte reeks neerzetten. Toen begonnen ze de competitie als volgt: 1-1 tegen Charleroi, 2-1 op Beveren, 1-1 tegen Excelsior Moeskroen, 6-0 op Westerlo en 2-3 tegen Club Brugge alvorens met 0-3 te gaan winnen op Germinal Ekeren.

In de clubgeschiedenis is het de 14de keer dat Anderlecht aan een reeks van 5 matchen zonder zege toe is. In 87 seizoenen in eerste klasse is er slechts 7 keer een slechtere serie voorgekomen. De laatste keer was in 1987-1988 met een reeks van zes wedstrijden zonder overwinningen. De strafste negatieve reeks dateert uit het seizoen 1930-1931 toen Anderlecht veertien keer op rij niet kon winnen en negen nederlagen en vijf draws liet optekenen. Een 3-1-thuiszege tegen RC Mechelen op de 19de speeldag op 15 februari 1931 bracht toen soelaas.

1930-1931 • 14 matchen op rij zonder zege • 9 nederlagen • 5 draws

09/11/1930 Union-Anderlecht 2-0

16/11/1930 RC Mechelen-Anderlecht 3-1

23/11/1930 Anderlecht-Club Brugge 1-1

30/11/1930 Tubantia-Anderlecht 2-1

14/12/1930 Anderlecht-Daring Brussel 1-2

21/12/1930 Berchem-Anderlecht 2-2

25/12/1930 Anderlecht-Standard 1-1

28/12/1930 Lierse-Anderlecht 3-1

04/01/1931 Anderlecht-KV Mechelen 3-5

11/01/1931 Anderlecht-Beerschot 2-2

18/01/1931 Antwerp FC-Anderlecht 6-2

25/01/1931 Anderlecht-Cercle Brugge 0-3

01/02/1931 RC Montegnée-Anderlecht 3-1

08/02/1931 Anderlecht-Union 1-1



1936-1937 • 10 matchen op rij zonder zege • 6 nederlagen • 4 draws

13/12/1936 White Star-Anderlecht 2-1

20/12/1936 Standard-Anderlecht 3-3

27/12/1936 Anderlecht-AA Gent 0-0

03/01/1937 Lierse-Anderlecht 2-1

10/01/1937 Anderlecht-Daring Brussel 1-1

17/01/1937 FC Turnhout-Anderlecht 1-1

24/01/1937 Anderlecht-KV Mechelen 2-4

31/01/1937 Antwerp FC-Anderlecht 2-1

07/02/1937 Anderlecht-White Star 2-6

14/02/1937 Union-Anderlecht 2-0

1922-1923 • 8 matchen op rij zonder zege • 8 nederlagen • 0 draws

17/12/1922 Club Brugge-Anderlecht 5-2

24/12/1922 Anderlecht-CS Verviers 0-3

31/12/1922 RC Gent-Anderlecht 3-1

07/01/1923 AA Gent-Anderlecht 1-0

14/01/1923 Anderlecht-Union 0-2

28/01/1923 Anderlecht-RC Mechelen 1-2

11/02/1923 Berchem-Anderlecht 3-2

18/02/1923 Anderlecht-Daring Brussel 0-1

1925-1926 • 8 matchen op rij zonder zege • 8 nederlagen • 0 draws

28/02/1926 Daring Brussel-Anderlecht 2-1

07/03/1926 Anderlecht-AA Gent 0-2

21/03/1926 Anderlecht-Antwerp FC 0-2

28/03/1926 RC Gent-Anderlecht 5-1

18/04/1926 Cercle Brugge-Anderlecht 3-2

25/04/1926 Anderlecht-RC Mechelen 2-4

16/05/1926 Anderlecht-RC Gent 1-4

13/06/1926 Anderlecht-Daring Brussel 0-3

1921-1922 • 7 matchen op rij zonder zege • 4 nederlagen • 3 draws

05/02/1922 Antwerp FC-Anderlecht 3-1

19/02/1922 Anderlecht-Daring Brussel 0-3

26/02/1922 Anderlecht-AA Gent 2-2

05/03/1922 Standard-Anderlecht 0-0

12/03/1922 Anderlecht-RC Brussel 1-2

19/03/1922 Cercle Brugge-Anderlecht 1-1

02/04/1922 Anderlecht-Standard 0-2

1962-1963 • 6 matchen op rij zonder zege • 5 nederlagen • 1 draw



15/04/1963 Anderlecht-Sint-Truiden 1-2

21/04/1963 Anderlecht-Berchem 0-0

28/04/1963 Antwerp FC-Anderlecht 3-1

01/05/1963 Anderlecht-Lierse 0-1

05/05/1963 Daring Brussel-Anderlecht 2-0

11/05/1963 Anderlecht-Union 1-2

1987-1988 • 6 matchen op rij zonder zege • 3 nederlagen • 3 draws

10/10/1987 Beveren-Anderlecht 2-2

17/10/1987 Cercle Brugge-Anderlecht 0-0

24/10/1987 Anderlecht-Sint-Truiden 0-1

07/11/1987 Antwerp FC-Anderlecht 2-0

14/11/1987 Anderlecht-Standard 1-2

22/11/1987 KV Kortrijk-Anderlecht 1-1

Meer over sportdiscipline

voetbal

sport

Anderlecht

sportevenement