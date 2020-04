Slecht nieuws voor Anderlecht? AC Milan wil aankoopoptie Saelemaekers herzien PJC

07u21 2 Anderlecht AC Milan is volgens Italiaanse media niet geneigd om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro op Alexis Saelemaekers (20) zomaar te lichten.

Dat leek nochtans een uitgemaakte zaak - bij bepaalde prestaties was Milan zelfs verplicht - maar door de staking van de Serie A zijn die voorwaarden niet ingevuld. Milan wil nu met Anderlecht praten om de speler goedkoper aan te trekken. Het betaalde al 3,5 miljoen euro aan huurgeld. Zijn entourage is ervan overtuigd dat Saelemaekers ook volgend seizoen in Milaan voetbalt.

Saelemaekers trok afgelopen winter naar de Rossoneri. Een toptransfer voor de 20-jarige Brusselaar én voor Anderlecht, dat in totaal minstens 7 miljoen kon vangen. Saelemaekers kwam dit seizoen aan twee invalbeurten in de Serie A, en één in de Coppa Italia.