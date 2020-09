Situatie wordt steeds zorgelijker na nieuwe coronagevallen bij Anderlecht, maar uitstel nog niet aan de orde TLB

24 september 2020

07u04 10

De situatie wordt steeds precairder bij Anderlecht. De meest recente ronde coronatests bracht aan het licht dat ook Hannes Delcroix en Lucas Lissens besmet zijn. Het duo zit voor minimaal een week in quarantaine. Delcroix speelde zaterdag nog de volledige match tegen Waasland-Beveren, Lissens zat voor het eerst in de selectie van Vincent Kompany. Vandaag en waarschijnlijk ook morgen zijn er nieuwe tests.

Maandag werden ook de spelers getest die eerder positief bleken. Peter Zulj en Timon Wellenreuther zijn nog niet verlost van het virus en blijven ook in quarantaine, net als verschillende stafleden en B-kern-spelers Antonio Milic en James Lawrence. Met ook Yari Verschaeren zitten op dit moment dus zeven spelers van RSCA in isolatie. Michel Vlap testte negatief. Als dat ook bij de test van vandaag het geval is, sluit de Nederlander weer aan bij de groep.

Geen uitstel

Op dit moment kan Anderlecht echter nog geen uitstel vragen voor de match van zondag tegen Eupen. Lawrence staat immers niet op de eerste ‘Squad Size Limit’-lijst, waardoor Anderlecht technisch gezien onder de zeven zit. Bovendien is het niet gezegd dat paars-wit in geval van meer besmettingen sowieso voor uitstel zal gaan. Zeker als de situatie geen grote invloed dreigt te hebben op de sportieve resultaten.

Uiteraard blijft RSCA er wel alles aan doen om de risico’s op verdere besmettingen te beperken. Enkel spelers van de A-kern en de U21 en hun essentiële medewerkers - de personen die zeer frequent getest worden - krijgen voorlopig nog toegang tot de gebouwen op Neerpede. De jeugd- en vrouwenploegen kunnen tot nader order enkel de velden gebruiken.

Lees ook:

Okereke mist Brugse derby: Club-aanvaller week langer in quarantaine

Anderlecht praat met goudhaantje Jérémy Doku over contractverlenging

Jos Donvil wordt operationeel directeur bij Anderlecht: Standard-verleden, maar voetbalhart in Pajottenland (+)