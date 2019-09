Simon Davies: “Wedstrijd tegen Club komt voor Kompany wellicht te vroeg” Redactie

19 september 2019

14u28 0

Anderlecht-coach Simon Davies acht de kans bijzonder klein dat Vincent Kompany speelklaar geraakt voor de topper van zondag op Club Brugge. “Hij is op de goeie weg, maar voor dit weekend lijkt het mij te vroeg”, zei Davies vandaag op een persbabbel. “Zelf zou hij doodgraag spelen, maar we gaan niks overhaasten, zelfs al gaat het zondag om een ‘big game’. We moeten ook naar de rest van het seizoen kijken en gaan zijn terugkeer niet forceren.”

Of Adrien Trébel zondag in de ploeg komt om het gebrek aan persoonlijkheid in de spelersgroep op te krikken, liet Davies in het midden. “Trébel traint goed en speelde maandag met de beloften. Hij gedraagt zich als een professional. Iederéén die goed traint, komt in aanmerking voor een selectie. Dat hij een gebrek aan matchritme heeft? Hij zal veel minder gespeeld hebben dan hij zelf had gewenst. Maar een fysiek obstakel om hem niet in de selectie op te nemen, is er niet.”

Volgde nog een uitsmijter over Anthony Vanden Borre, de verloren zoon die deze week opnieuw in de schaapstal werd opgenomen. Davies: “Anthony is een speler die in het verleden een zeer hoog niveau haalde. We gaan geen druk op hem leggen. Hij moet eerst zien fit te raken en dan zien we welk niveau hij haalt.”