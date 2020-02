Simon Davies om persoonlijke redenen weg bij Anderlecht TLB

04 februari 2020

09u30 22 Anderlecht Simon Davies verlaat Anderlecht om persoonlijke redenen. De 45-jarige Welshman werd deze zomer samen met Vincent Kompany naar de Belgische recordkampioen gehaald. Hij fungeerde aanvankelijk als T1 - vooral op papier - en na de komst van Frank Vercauteren werd de Welshman louter veldtrainer.

Simon Davies neemt afscheid bij RSCA om privé-redenen.

“Bedankt Simon! Veel geluk en succes in de toekomst.”💜👊



Simon Davies quitte #RSCA pour des raisons privées.

"Merci Simon! Bonne chance et plein de succès à l'avenir"https://t.co/Srqjp9W2bG pic.twitter.com/EqefMP3RNl RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Davies kwam naar België zonder veel ervaring als hoofdcoach en de Welshman maakte ook geen verpletterende indruk bij paars-wit. Hij stond 100 procent achter Vincent Kompany en diens (romantische) voetbalfilosofie. Maar paars-wit slaagde er onder Davies’ bewind niet in om de rug te rechten en er was nood aan realisme. Begin oktober werd Frank Vercauteren als hoofdcoach aan boord gehaald om daarvoor te zorgen en Davies werd opzijgeschoven. De Welshman bleef op de loonlijst staan, maar louter als veldtrainer.

“Na een samenwerking van 8 maanden verlaat assistent-coach Simon Davies RSC Anderlecht om persoonlijke redenen. Anderlecht wil Simon bedanken voor zijn toewijding, loyauteit en enorme inspanningen die hij voor de club heeft geleverd”, klinkt het op de website van Anderlecht. “Hij werkte uitstekend samen met de volledige staf, eerst als coach, daarna als uitstekende veldtrainer. Davies lag ook als mens bijzonder goed bij alle departementen van de club. Anderlecht wenst Simon alle geluk en succes toe in de toekomst.”

Klas van ‘92, weinig ervaring als hoofdcoach

Davies behoorde tot Man Uniteds befaamde klas van 1992. De winger maakte vijf jaar deel uit van de A-kern, speelde in die periode twintig keer in de eerste ploeg en staat in de boekjes als maker van het openingsdoelpunt in een 4-0-zege tegen Galatasaray in de Champions League van 1994.

Bij vierdeklasser Chester was hij actief als jeugdtrainer. Hij nam voor een korte periode de honneurs waar bij de eerste ploeg en in 2008 werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach. Geen succesverhaal; zijn winstpercentage bedroeg 13 procent.

Na de overname van Man City door sjeiks uit Abu Dhabi en de uitbouw van de jeugdacademie kwamen zij Davies op het spoor. Alvorens hij in 2013 assistent-coach werd van Patrick Vieira bij de U23, werkte hij aan een uitwisselingsproject met jonge spelers. Als rechterhand maakte hij indruk op technisch directeur Txiki Begiristain. Toen Vieira in 2015 naar New York verkaste, promoveerde Davies. Hij had onder anderen Jason Denayer en Mathias Bossaerts onder zijn hoede.

In zijn functie bij de U23 leerde hij Kompany kennen. In 2018 liet hij het veldwerk achter zich. City promoveerde hem tot de verantwoordelijke voor de jeugdcoaching van de U13 tot de U23. Anderlecht haalde hem daar dus afgelopen zomer weg, maar de Welshman verlaat paars-wit dus alweer.