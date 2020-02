Simon Davies om persoonlijke redenen weg bij Anderlecht Redactie

04 februari 2020

09u30 16 Anderlecht Simon Davies verlaat Anderlecht om persoonlijke redenen. De 45-jarige Welshman werd deze zomer samen met Vincent Kompany naar de Belgische recordkampioen gehaald. Hij fungeerde aanvankelijk als T1 - vooral op papier - en na de komst van Frank Vercauteren werd de Welshman louter veldtrainer.

Davies kwam naar België zonder veel ervaring als hoofdcoach en de Welshman maakte ook geen verpletterende indruk bij paars-wit. Hij stond 100 procent achter Vincent Kompany en diens (romantische) voetbalfilosofie. Maar paars-wit slaagde er onder Davies’ bewind niet in om de rug te rechten en er was nood aan realisme. Begin oktober werd Frank Vercauteren als hoofdcoach aan boord gehaald om daarvoor te zorgen en Davies werd opzijgeschoven. De Welshman bleef op de loonlijst staan, maar louter als veldtrainer.

“De beslissing is weloverwogen en wordt door iedereen binnen de sportieve leiding unaniem gedragen”, klonk de uitleg van Anderlecht toen. “Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de playstyle en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen. Met Franky Vercauteren krijgt hij een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen, en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project.”

Klas van ‘92, weinig ervaring als hoofdcoach

Davies behoorde tot Man Uniteds befaamde klas van 1992. De winger maakte vijf jaar deel uit van de A-kern, speelde in die periode twintig keer in de eerste ploeg en staat in de boekjes als maker van het openingsdoelpunt in een 4-0-zege tegen Galatasaray in de Champions League van 1994.

Bij vierdeklasser Chester was hij actief als jeugdtrainer. Hij nam voor een korte periode de honneurs waar bij de eerste ploeg en in 2008 werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach. Geen succesverhaal; zijn winstpercentage bedroeg 13 procent.

Na de overname van Man City door sjeiks uit Abu Dhabi en de uitbouw van de jeugdacademie kwamen zij Davies op het spoor. Alvorens hij in 2013 assistent-coach werd van Patrick Vieira bij de U23, werkte hij aan een uitwisselingsproject met jonge spelers. Als rechterhand maakte hij indruk op technisch directeur Txiki Begiristain. Toen Vieira in 2015 naar New York verkaste, promoveerde Davies. Hij had onder anderen Jason Denayer en Mathias Bossaerts onder zijn hoede.

In zijn functie bij de U23 leerde hij Kompany kennen. In 2018 liet hij het veldwerk achter zich. City promoveerde hem tot de verantwoordelijke voor de jeugdcoaching van de U13 tot de U23. Anderlecht haalde hem daar dus afgelopen zomer weg, maar de Welshman verlaat paars-wit dus alweer.