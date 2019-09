Simon Davies kan ook slaan: “Onaanvaardbaar. Soms moet het ook eens lelijk” ODBS

De toon op Anderlecht wijzigt. Na de nieuwe nederlaag tegen Antwerp was Simon Davies niet langer de coach die vooral zalft. “De manier waarop we de tweede helft aanvatten, was onaanvaardbaar”, aldus de Welshman op de persconferentie achteraf. “We hebben er tijdens de pauze nog op gewezen. Onze ‘ervaren’ spelers mogen ook nog jong zijn, van hen verwachten we meer persoonlijkheid en leiderschap. Was Van Crombrugge er niet geweest, hadden we in die periode drie tegengoals geslikt. Die defensieve zorgen moeten er dringend uit en dat is de verantwoordelijkheid van iedereen - ook de mijne. We willen van achteruit altijd de perfecte match spelen. Maar soms moet het ook eens lelijk en moet er voor die lange bal gekozen worden. Moeten we het evenwicht vinden tussen kort en lang.”

“Pas na de tegengoal hebben ze beseft dat het anders moet en hebben ze zich aangepast aan de hogere pressing van Antwerp. Dat was te laat. Kijk, we geloven heel hard in onze jongeren. Zeker wanneer het zwaar is, ontdek je meer over hen en zij over zichzelf. Daarom was vandaag een goed leermoment.”

