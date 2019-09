Simon Davies fietst rond kritiek: “Als de mix tussen jong en oud optimaal is, kunnen we met elk team in België strijden” Redactie

24 september 2019

13u02 0 Anderlecht Vlak voor het cruciale bekerduel van morgen tegen Beerschot sprak Simon Davies met de pers. Na de wanprestatie tegen Club Brugge staan de club én de trainer nog meer onder hoogspanning. Davies gelooft evenwel dat het team op de goede weg is: “Als de mix tussen onze jonge en meer ervaren spelers optimaal is, zullen de resultaten komen.” Het is tenenkrullend hoe Davies rond de kritiek blijft fietsen.

Anderlecht-trainer Simon Davies staat opnieuw voor een belangrijke wedstrijd. Morgen tegen Beerschot moet Anderlecht winnen. “We willen elke wedstrijd winnen. Andere ploegen spelen in Europa en benaderen de beker misschien op een andere manier, maar wij willen alles winnen wat nu nog komt. Te beginnen bij morgen.”, stak Davies van wal.

Druk op de spelers

Davies reageerde ook op het feit dat veel jonge spelers onder de indruk waren van de omstandigheden in Brugge, afgelopen zondag. Dat zal in de bekerwedstrijd op het Kiel niet anders zijn. “De wedstrijd van morgen zal heel beladen zijn, maar dat is goed voor onze jonge spelers. Daar leren ze het meest uit. Ze spelen tenslotte nog altijd voor Anderlecht. Wij bieden hen grote matchen, ze moeten met die druk leren omgaan.”

Druk op Davies

De positie van Davies lijkt bij een nieuwe nederlaag onhoudbaar. Tegen Club was Anderlecht nergens. “In die wedstrijd misten we heel wat persoonlijkheid. Dat was pijnlijk. In de matchen daarvoor zagen we heel wat goeie momenten en progressie bij de jonge spelers, tegen Club niet.” Davies ontwijkt daarna elke moeilijke vraag en neemt ook z’n speler-manager Vincent Kompany in bescherming. “Vinnie werkt heel hard voor de club om ons terug te brengen waar Anderlecht hoort te zijn. We gaan dit omkeren en snel resultaten boeken.”

“The process”

Anderlecht beschouwt hun moeilijke periode als een breder bouwproces waar de ploeg door moet. “De blessures, de vele jonge spelers en het nieuwe systeem kosten ons veel tijd. Het is een proces dat veel tijd en inspanning vergt. Samen met mijn staf blijven we ons concentreren op the process. Maar erover praten is natuurlijk makkelijk, we moeten het op het veld gaan tonen.” Davies kwam nog even terug op de wedstrijd tegen Club, van afgelopen zondag:

Mix tussen jong en oud

Anderlecht kampt met nog heel wat blessures en spelers die hun beste vorm nog niet halen. Zo lijkt Samir Nasri nog niet fit, is Kompany pas terug uit blessure en is het nog altijd wachten op spits Kemar Roofe. “Als die spelers allemaal beschikbaar zijn, zal de mix tussen jonge en oude spelers ons veel mooie resultaten bezorgen. De jonge spelers moeten een ervaren omkadering hebben om in te spelen. Chadli doet dat nu perfect, maar er missen nog enkele ervaren jongens om het team helemaal te dragen. Als Roofe terugkeert zal dat daaraan bijdragen. Als die mix tussen jong en oud optimaal is, kunnen we met iedere ploeg in België de strijd aangaan”