Simon Davies, de Welshman die een klik heeft met Kompany: “Nee, ik ga Vinnie niet op de bank zetten” ODBS

17 juni 2019

14u51 0 RSC Anderlecht Vincent Kompany is nog even op vakantie, maar Simon Davies (45) is wel al aan zijn opdracht als T1 bij Anderlecht begonnen. Met een eerste training, maar ook met een eerste persmoment. “Als Kompany niet speelt, zal hij niet op de bank maar in de tribune zitten.”

Een nuchtere en verstandige indruk, die liet Simon Davies na bij zijn voorstelling aan het grote publiek. De Engelsman zei waarop het stond, zonder meer. Je zag snel waarom het klikt tussen hem en Vincent Kompany. Wat Davies ook aanhaalt als een van de redenen waarom het verhaal-Kompany kan werken bij paars-wit. “Onze relatie is top. Over de ploeg en de tactiek zal ‘Vinnie’ het laatste woord hebben, maar ik verwacht daar sowieso geen al te grote discussies over. Wij verschillen zelden echt van mening. Er is duidelijkheid in onze relatie. Of ik Kompany op de bank kan zetten? (lacht) Dat zie ik niet meteen gebeuren. Als hij zich niet fit of klaar voelt, is Vincent de eerste om dat aan te geven. Daarin is hij altijd bijzonder bescheiden en eerlijk. Soms misschien zelfs té eerlijk.”

Davies stelde ook dat als Kompany niet speelt, hij niet op de bank maar in de tribunes zal zitten. “Maar het is sowieso de bedoeling dat Vinnie nog enkele jaren speelt (hij zal dat trouwens doen met rugnummer 4, nvdr), dat doet hij nog veel te graag. Ik zie hier trouwens heel wat talentrijke spelers rondlopen. Het is nu zaak hen dat vertrouwen terug te geven. Een goeie speler wordt niet zomaar van de ene dag op de andere een slechte. De eerste weken gaat iedereen zijn kans krijgen om een goeie indruk te maken, nadien gaan we de kern uitdunnen. We zouden graag één of twee spelers van Manchester City lenen, maar we moeten zien wat goed is voor beide partijen.” Onder ander de Welshe middenvelder Matthew Smith (22), die er al een uitleenbeurt aan Twente heeft opzitten, is een mogelijkheid.

Sportief directeur Michael Verschueren, die Davies flankeerde, gaf nog aan dat er op 6 juli mogelijk een galamatch tegen Ajax volgt en dat hij al heel tevreden is met hoe de technische staf er momenteel al uitziet. “We zijn nog op zoek naar een nieuwe fysiektrainer. En dan komt het erop aan dat iedereen zo snel mogelijk zijn rol vindt en we ook naar sportieve resultaten kunnen toewerken. Pär (Zetterberg, nvdr) bijvoorbeeld heeft helemaal zijn draai gevonden op vlak van training en scouting. Net als Kompany vertolkt hij het DNA van Sporting en de fans appreciëren dat duidelijk. Ze begrijpen het huis en ons spelsysteem. Davies wordt een hoofdcoach in de brede zin van het woord. Hij zal de dagelijkse coaching op het veld en alle trainingen leiden.”

David Beckham

Aan Davies werd ook nog gevraagd of hij nog veel contact heeft met de befaamde ‘Class of 92', het succesvolle Manchester United waarvan hij als lid van de technische staf ook deel uitmaakte. “Soms spreek ik nog weleens met Ryan Giggs, Phil Neville of Nicky Butt, maar dat is louter werkgerelateerd.” Michael Verschueren, met een kwinkslag afsluitend: “David Beckham zal niet naar hier komen.”

De officiële voorstelling van Simon Davies was ook de gelegenheid om het nieuwe thuis- en uitshirt van de nieuwe sponsor Joma voor te stellen. Beide truitjes keren terug naar de basis met een volledig paars shirt met witte kraag en een witte tenue met paars accenten. Achteraan de kraag prijkt het cijfer 1908, het oprichtingsjaar van RSC Anderlecht en aan de binnenkant van het truitje is er een nieuw detail en valt “We Are Anderlecht” te lezen.