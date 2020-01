Sheffield United aast op Cobbaut, Anderlecht wil meewerken PJC

08 januari 2020

De kans is reëel dat Elias Cobbaut (22) deze winter alsnog vertrekt bij Anderlecht. ­Engelse bronnen melden ons dat Sheffield United serieuze belangstelling toont voor de verdediger.

De Engelse eersteklasser – momenteel achtste in de Premier League – zou zelfs een bod voorbereiden. Hoewel Cobbaut de laatste weken basisspeler was, zou RSCA toch bereid zijn mee te werken. Cobbaut kan namelijk een mooie som opbrengen, gezien zijn status als Rode Duivel, en er is intern verdeeldheid over zijn potentieel. Mocht de Mechelaar naar Sheffield verhuizen, dan wordt hij een ploegmaat van Verrips (ex-KV Mechelen). Ook Atalanta volgt Cobbaut van nabij.