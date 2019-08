Sebastiaan Bornauw legt medische testen af bij FC Keulen Redactie

06 augustus 2019

09u39 2

Sebastiaan Bornauw (20) legt vandaag zijn medische testen af bij Bundesliga-promovendus FC Keulen. Anderlecht onderhandelt met de Duitse eersteklasser, waar ook Rode Duivel Birger Verstraete speelt, over een transfer. Of het om een definitieve overgang gaat dan wel om een huurovereenkomst met optie, is onduidelijk. Paars-wit hoopt zeven à acht miljoen euro te vangen voor de beloften­international.

Bornauw, die een transfer best ziet zitten, past niet echt binnen de visie van Vincent Kompany. De speler-­manager verkiest voetballende verdedigers, terwijl Bornauw meer een type is dat houdt van duels – aan de bal is hij niet geweldig.

Bornauw maakte vorig seizoen onder Hein Vanhaezebrouck zijn debuut. Hij speelde toen 23 competitiewedstrijden, waarvan 22 als basispion, en scoorde één keer. Ook vorige week tegen KV Oostende was hij titularis, maar het neemt niet weg dat er in de bestuurskamer twijfels zijn over zijn kwaliteiten.

