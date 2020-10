Schuldenberg Anderlecht bijna 100 miljoen euro na nieuw recordverlies, heeft herstelplan kans op slagen? PJC

10 oktober 2020

09u33 166 Anderlecht Anderlecht zal 2019-2020 afsluiten met een recordverlies van 36 miljoen euro. De club zoekt naar oplossingen. De Raad van Bestuur ging al akkoord met een herstelplan, het valt nu af te wachten of ook de aandeelhouders daarin meegaan.

Dat Anderlecht in financieel moeilijk water zit, was al een publiek geheim, maar de cijfers die ‘De Tijd’ gisteravond naar buiten bracht, zijn weinig verhullend. Anderlecht zal 2019-2020 afsluiten met een recordverlies van 36 miljoen euro, zo werd door verschillende bronnen aan onze redactie bevestigd, 9 miljoen euro meer dan vorig seizoen, toen het om 27 miljoen euro ging.

Failliet zal Anderlecht niet gaan, maar dat er een ommekeer nodig is, is een understatement. Donderdagavond op de Raad van Bestuur heeft CEO Karel Van Eetvelt - dat hij die functie heeft, is nu ook officieel beschreven - dan ook andermaal een herstelplan gepresenteerd. Verschillende aspecten daarvan zijn al in voege. Zo werkt RSCA nu met loonplafonds en heeft het de knip gezet op de budgetten - er was maar 4 miljoen euro voor transfers, bijvoorbeeld. Die ingrepen waren een must met het oog op een licentie, de club staat onder toezicht.

100 miljoen schulden

Maar een besparingsronde alleen zal niet volstaan om de put te dichten. Daarom is een kapitaalsverhoging opnieuw ter sprake gekomen. Hoeveel miljoenen de club nodig heeft, daar wil men niet officieel over praten, maar wat wel zeker is: “Het is een fors bedrag.” Het zou gaan om een omzetting van schulden én de inbreng van vers kapitaal.

De Raad van Bestuur heeft het herstelplan formeel goedgekeurd, maar dat hoeft niet te betekenen dat een oplossing nabij is. Het is nu namelijk aan de aandeelhouders om te beslissen of zij hierin mee willen gaan. Die mensen zijn zich ervan bewust dat Anderlecht deze operatie nodig heeft, maar aangezien het om grote investeringen gaat en zij naar eigen zeggen weinig waardering voelen van Marc Coucke en het nieuwe management, hebben zij bedenktijd gevraagd. Van Eetvelt en voorzitter Wouter Vandenhaute, die maanden geleden al de rangen probeerden te sluiten met een toen gelijkaardig plan en ondanks die goeie intenties steeds op een muur botsten, hopen eind volgende week meer duidelijkheid te hebben. De schuldenberg bedraagt vandaag bijna 100 miljoen euro.

Beerlandt biedt ontslag aan

De sfeer waarin Anderlecht uit de impasse wenst te geraken, is allerminst constructief te noemen. De spanningen in de bestuurskamers lopen hoog op. Zo heeft Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, zijn ontslag aangeboden in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hij is al enige tijd ontevreden over het beleid. “De wijze waarop het beleid de jongste tijd werd gevoerd, maakt dat ik heb beslist afscheid te nemen als bestuurder”, schrijft Beerlandt in een perscommuniqué.

Anderlecht hoopt zo snel mogelijk weer uit het financiële dal te kruipen. Geen wonder dat het een 18-jarig talent als Jérémy Doku dus al laat gaan voor 27 miljoen euro naar Rennes. “Financieel moest dit, om de leefbaarheid van RSC Anderlecht te garanderen”, vertelde sportief manager Peter Verbeke nog in deze krant.

