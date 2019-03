Scheidsrechtersbaas oordeelt dat Santini rood moest krijgen voor elleboog - Carcela nu toch nog bestraft voor gebaar? De voetbalredactie

05 maart 2019

12u12 12

De arm van Ivan Santini blijft twee dagen na de feiten nog steeds een gespreksonderwerp. De Kroatische spits van Anderlecht gaf in het duel tegen Lokeren een flinke zwaai uit aan het adres van Bambo Diaby. De videoref kwam niet tussen en dus ging Santini tijdens de wedstrijd vrijuit.

Een fout van de wedstrijdleiding, oordeelt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. Santini had bestraft moeten worden voor zijn actie. “Na een voorzet op rechts gaan Bambo Diaby en Ivan Santini in duel. Ivan Santini geeft een slag in het gezicht van de Lokeren-verdediger. Dit wordt niet opgemerkt door de scheidsrechter. De VAR had hier moeten tussenkomen met de uitsluiting van Ivan Santini als gevolg”, aldus Verbist.

Santini kan nu geen straf meer krijgen. Binnen Anderlecht zal men de wapperende armen van de aanvaller wel aankaarten. Men zal Santini zeggen dat hij moet opletten dat hij geen domme kaarten incasseert, al was het maar omdat hij zo het imago van paars-wit zou schaden en omdat hij de enige overgebleven spits is.

Bondsparket in beroep tegen vrijspraak voor Mehdi Carcela (Standard)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak voor Mehdi Carcela. De Standard-middenvelder ging na procedurefouten vrijuit voor zijn middenvinger in de Clasico tegen RSC Anderlecht.

De aanvoerder van de Rouches maakte vorige maand in de beladen Clasico tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde ‘bras d’honneur’. Dat gebeurde nadat zijn doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser, al was dat volgens hem “tegen het systeem van de VAR”.

De Marokkaanse middenvelder werd daarvoor vervolgd en kwam zich dinsdag 19 februari in het bijzijn van Pierre Locht, juridisch directeur van Standard, verdedigen voor de Geschillencommissie. Het Bondsparket vroeg Carcela voor die “obscene, vulgaire en misplaatste gebaren” twee speeldagen te schorsen en een boete van 2.000 euro op te leggen. Locht deed zijn reputatie alle eer aan en bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering. Standard kreeg op 26 februari gelijk. Volgens de Geschillencommissie was het Bondsparket niet bevoegd om Carcela te vervolgen, en dus ging de Marokkaan vrijuit.

Bondsprocureur Kris Wagner wil de Standard-speler niet zomaar vrijuit laten gaan, en besliste beroep aan te tekenen. Hij vindt dat het Bondsparket over de absolute bevoegdheid beschikt om te kunnen vervolgen, en beweert dat alleen al de krantenartikels de materialiteit van de handgebaren aantoont. Ten vroegste op vrijdag 15 maart komt het dossier voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.