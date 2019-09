Sandler: “Reactie fans volkomen te begrijpen. Het was gewoon niet goed genoeg” PDD

29 september 2019

19u56

Bron: VTM Nieuws 0 Anderlecht Ook tegen Waasland-Beveren geen overwinning voor Anderlecht. De Brusselaars kwamen niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Waasland-Beveren. Na het laatste fluitsignaal mochten Samir Nasri, Nacer Chadli en Philippe Sandler het uitleggen aan de fans . "Hun reactie is volkomen te begrijpen", aldus Sandler bij VTM Nieuws.

“De ontgoocheling en de frustratie zijn natuurlijk enorm”, aldus Sandler na het laatste fluitsignaal. “Anderlecht zijnde moet je wedstrijden als deze met grote cijfers kunnen winnen. Hoe het komt dat dat niet gelukt is? De eerste helft waren we zeer slordig. De momenten dat we er dan toch doorheen konden komen, waren we te slordig aan de bal. We namen telkens de verkeerde beslissing.”