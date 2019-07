Sandler nieuwe verdediger Anderlecht: “Voetballend is hij misschien wel beter dan Virgil van Dijk”



SJH/MJR

09 juli 2019

09u46 0 RSC Anderlecht Philippe Sandler was gisteren op Neerpede om er zijn transfer van Manchester City naar Anderlecht af te ronden. Paars-wit huurt de centrale verdediger, die ook als verdedigende middenvelder kan spelen, voor één seizoen. Sandler is de zevende van de Kompany-connectie die de overstap naar Anderlecht maakt.

Kompany drukt alsmaar meer zijn stempel op dit Anderlecht. Na Simon Davies, Floribert Ngalula, Rodyse Munienge, Craig Bellamy en Samir Nasri is Philippe Sandler de zevende die bij Anderlecht neerstrijkt uit het netwerk van de speler/manager. Man City staat hem voor een seizoen af, maar zonder aankoopoptie. Pep Guardiola erkent met andere woorden het potentieel van Sandler en ziet voor hem nog een toekomst bij de Citizens.

Als hij fit blijft, heeft Anderlecht er een goede centrale verdediger bij met veel potentie Philippe Sandler

John van ‘t Schip (55) coachte Sandler bij Zwolle en beval hem vervolgens aan bij City. De Nederlandse trainer werkte eerder vier jaar voor Melbourne City (de Australische club met dezelfde eigenaar als Man City) en had op die manier nog contacten in het Etihad Stadium.

“Er was na zijn tweede seizoen bij Zwolle interesse van AZ en PSV”, zegt Van ‘t Schip. “Dus tipte ik hem bij City. Ze volgden hem en besloten ook om hem aan te trekken. Jammer genoeg raakte hij geblesseerd toen hij naar Manchester vertrok. Hij had een operatie nodig aan de knie en was een vijftal maanden out. Daarna sloot hij aan bij de A-kern en mocht ie ook debuteren in de bekercompetities.”

Verdedigend verbeteren

Van ‘t Schip zag het meteen in Sandler en gaf hem midden 2017 gelijk een vaste stek in de verdediging van Zwolle. “Ik had begrepen dat hij in zijn eerste jaar na zijn overstap van de jeugd van Ajax wat tijd nodig had, maar ik heb hem er gelijk in gedaan. Ik was direct overtuigd van zijn voetballende kwaliteiten. Hij heeft een geweldige inspeelpass en een goeie crossbal. Philippe heeft het inzicht om linies over te slaan en durft die bal ook te spelen. Verdedigend was er nog wel wat op aan te merken. Daar heeft hij grote stappen in gezet. Als hij fit blijft, heeft Anderlecht er een goede centrale verdediger bij met veel potentie. Hij is ook een heel goede jongen in de kleedkamer én mondig op het veld. Dat heeft hij mee van bij Ajax. Dat hij weer bij zijn mentor Kompany terechtkomt, is een groot voordeel.”

In Nederland werd Sandler in een vlaag van enthousiasme wel eens ‘de nieuwe Virgil van Dijk’ genoemd. “Dat is moeilijk te zeggen”, zegt Van ‘t Schip. “Van Dijk heeft het natuurlijk al waargemaakt bij Groningen, Celtic, Southampton én Liverpool. Maar voetballend is Philippe misschien wel beter. Alleen verdedigend moet hij nog verbeteren. Eén tegen één en met ruimte in zijn rug moet hij nog groeien.”