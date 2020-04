Samir Nasri: “Ik heb nog dagelijks contact met Anderlecht en Kompany” Redactie

21 april 2020

07u31 0 Anderlecht De verwarring is opgehelderd. Anderlecht claimt dagelijks in contact te staan met Samir Nasri (32). De club geeft toe dat het bij momenten moeizaam verliep, maar dat lag niet aan Nasri’s intenties, wel aan een slechte internetverbinding.

Nasri, die gisteravond laat in een interview met een Franse journalist via Instagram zei inderdaad elke dag de RSCA-staf te horen, verblijft nu in de Golfstaten, waar het blijkbaar niet evident surfen is op het web. “Maar ik heb nog dagelijks contact met de club en Kompany. Ik wacht tot er weer gevoetbald kan worden en hou me klaar voor als de play-offs toch gespeeld kunnen worden.”

Anderlecht zal normaal gezien de optie in zijn aflopende contract niet lichten. Nasri speelde 446 minuten in de Jupiler Pro League en 84 in de beker. Hij sukkelt al een tijdje met hamstringproblemen. In de kleedkamer had hij wel een goeie impact op de jongeren.

Lees ook:

Beslissing lijkt gevallen: Anderlecht gaat niet door met Nasri

De 10 floptransfers van Anderlecht onder Marc Coucke waardoor de club nu diep in de miserie zit