Sambi Lokonga: “Nog 1,5 jaar Anderlecht en dan nieuwe stap” MJR

28 november 2019

10u30 0 Anderlecht Sambi Lokonga (20) is hét uithangbord van het jeugdbeleid van Anderlecht. Deze week tekende de belofteninternational een sterk verbeterd contract tot 2023. Maar de speler is ook duidelijk: over anderhalf jaar wil hij vertrekken.

Sportief en financieel is Sambi Lokonga van goudwaarde voor Anderlecht. Als ‘6' is hij al één van de besten in België en binnen anderhalf jaar zullen buitenlandse clubs diep - boven de 10 miljoen euro - in de geldbeugel moeten tasten om hem binnen te halen. Begrijpelijk dus dat ook de speler, geadviseerd door broer Paul-José Mpoku, het spel hard speelde. “De besprekingen hebben inderdaad lang aangesleept, maar het is steeds mijn bedoeling geweest om langer bij Anderlecht te blijven”, zo is hij zelf héél duidelijk.

Vincent Kompany speelde een belangrijke rol bij de contractverlenging. “Kompany gedroeg zich niet als een bestuurslid dat mij koste wat het kost en zo snel mogelijk wilde laten bijtekenen. Hij adviseerde me, sprak over mijn carrièreplanning. Op een bepaald ogenblik heeft hij me zelfs bij een bestuursvergadering geroepen waarop mijn contractbespreking ter sprake kwam. Hij wilde dat ik zelf hoorde wat andere mensen binnen het bestuur over mij vertelden. Ik hoop echt dat Kompany nog lang bij de club blijft.”

Nog dezelfde filosofie?

Sambi Lokonga weerlegt met klem dat de club en Frank Vercauteren zijn afgestapt van de filosofie van Kompany. “Onder Vercauteren doen we het op dezelfde manier als onder Vincent. Het enige verschil: als we voelen dat het minder loopt of we minder in de match zitten, laten we de bal meer aan de tegenstander en blijven we in blok. Dan gaan we de tegenstander niet meer zo nodig opjagen.”

Deze zomer trokken al verschillende buitenlandse clubs aan zijn mouw, maar de middenvelder wil geen stappen overslaan. “Ik leer ook van de fouten van mijn broer, die té vroeg naar het buitenland is vertrokken. Een parcours zoals Tielemans of Dendoncker? Sambi gaat zijn eigen weg. Anderlecht is nú de beste keuze voor mij. Ik wil hier nog anderhalf jaar blijven en dan zien we wat er zich aandient. Dan zal het wellicht tijd zijn om een nieuwe stap te zetten.”