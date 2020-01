Saelemaekers officieel een speler van AC Milan, dat Belg huurt met aankoopverplichting Redactie

31 januari 2020

20u53 224 Anderlecht AC Milan heeft de transfer van Alexis Saelemaekers afgerond. Milan huurt Saelemaekers tot het einde van het seizoen van Anderlecht, met een optie om de transfer definitief te maken. Paars-wit zou een som van om en bij de zeven miljoen euro kunnen opstrijken. Daarvan zou 3,5 miljoen euro nu betaald zijn voor de huurovergang, en wacht hen nog 3,5 miljoen euro komende zomer.

Alexis Saelemaekers is een jeugdproduct van paars-wit en maakte in februari 2018, op Stayen, zijn debuut in het eerste elftal van Anderlecht. Het wispelturige talent ontpopte zich onder coach Hein Vanhaezebrouck snel tot een vaste pion op rechtsachter en was ook onder opvolgers Fred Rutten, Karim Belhocine, Simon Davies en Frank Vercauteren een veelgebruikte pion. De voorbije maanden speelde hij wel steevast als aanvallende middenvelder.

Saelemaekers klokt uiteindelijk af op 64 officiële duels voor Anderlecht, waarin hij twee keer scoorde en elf assists gaf. Dit seizoen deed hij negentien keer mee bij de zwalpende Brusselaars. In september scoorde hij in de topper tegen Standard ook zijn eerste doelpunt. Zijn laatste wedstrijd was vorige week zondag op Cercle Brugge. Saelemaekers moest er net voor rust met een (lichte) blessure vervangen worden.

Onze landgenoot is voor Milan de tweede inkomende transfer deze wintermercato. Eerder haalden de Rossoneri boegbleed Zlatan Ibrahimovic terug aan boord. Met hem in het elftal boekte Milan de voorbije weken progressie. De Milanezen staan na drie competitiezeges op rij nu achtste in de Serie A, weliswaar op acht punten van Roma dat als vierde de laatste Champions League-plaats bezet. Komende zondag speelt Milan thuis tegen Hellas Verona.

Saelemaekers wordt de zesde Belg die de rood-zwarte kleuren van Milan mag aantrekken. Eric Gerets was de laatste in het najaar van 1983, voor hij een schorsing opliep vanwege zijn betrokkenheid in de Bellemansaffaire. In de vooroorlogse jaren speelden ook Louis Van Hege, Roger Piérard, Camille Nys en Maurice Tobias voor Milan. Jan Ceulemans zag in 1980 op het laatste moment af van een transfer naar de Italiaanse modestad.

Milan maakte eerder ook de terugkeer van linksachter Diego Laxalt bekend. De Uruguayaan, die verhuurd was aan Torino, moet de leemte opvullen die de Zwitser Ricardo Rodriguez (vertrokken naar PSV) op die positie naliet.