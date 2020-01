Saelemaekers officieel een speler van AC Milan, dat Belg huurt met aankoopverplichting Redactie

31 januari 2020

20u53 224 Anderlecht De overgang van Alexis Saelemaekers naar AC Milan is helemaal afgerond. De Belg wordt gehuurd met aankoopverplichting.

Saelemaekers is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij maakte zijn debuut op 16 februari 2018 toen hij een kwartier voor affluiten mocht invallen in een 1-0-nederlaag tegen Sint-Truiden. In totaal speelde hij 64 matchen voor paars-wit, daarin scoorde hij 2 goals en gaf hij 11 assists. De transfermarkt in Italië sluit om 20u.

Zesde Belg ooit bij Milan

Saelemaekers wordt de zesde Belg ooit die voor AC Milan speelt. Eric Gerets kwam één seizoen (1983-84) uit voor de Rossoneri. De andere vier landgenoten bij Milan waren: Louis Van Hege (1910-17), Roger Piérard (1910), Maurice Tobias (1910-11) en Camille Nys (1912-13).