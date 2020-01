Saelemaekers legt vandaag medische testen af bij AC Milan, dat ruim 7 miljoen betaalt aan Anderlecht Redactie

31 januari 2020

00u23 224 Anderlecht Anderlecht heeft een akkoord met AC Milan over de transfer van Alexis Saelemaekers (20). Hij trekt voor 7 miljoen euro plus bonussen naar de Rossoneri, die dat bedrag in twee schijven van 3,5 miljoen zullen betalen. Anderlecht heeft zo meer financiële middelen in deze transfermercato. Paars-wit is nog op zoek naar een spits.

Ibrahimovic krijgt met Alexis Saelemaekers een Belgische ploegmaat bij AC Milan. Anderlecht verkocht de Belgische belofte-international voor 7 miljoen euro plus bonussen - de initiële vraagprijs van paars-wit was 10 miljoen.

Saelemaekers is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij maakte zijn debuut op 16 februari 2018 toen hij een kwartier voor affluiten mocht invallen in een 1-0-nederlaag tegen Sint-Truiden. In totaal speelde hij 64 matchen voor paars-wit, daarin scoorde hij 2 goals en gaf hij 11 assists.

In Italië komt deze transfer als een verrassing. ‘Alexis wie?’ Bij Milan is Samu Castillejo (25) nu de eerste keuze op de rechterflank. Geen wereldvoetballer, maar wel betrouwbaar. Of er voor Saelemaekers snel veel speelminuten zullen volgen, is maar de vraag. Wat wel in zijn voordeel speelt: Milan nam tijdelijk afscheid van rechtsbuiten Suso, die uitgeleend wordt aan Sevilla. Volgens onze info legt Saelemaekers vandaag zijn medische testen af. Hij zal een langdurig contract van vijf jaar tekenen.

Zesde Belg ooit bij Milan

Saelemaekers wordt de zesde Belg ooit die voor AC Milan speelt. Eric Gerets kwam één seizoen (1983-84) uit voor de Rossoneri. De andere vier landgenoten bij Milan waren: Louis Van Hege (1910-17), Roger Piérard (1910), Maurice Tobias (1910-11) en Camille Nys (1912-13).

Beelden van laatste training:

Saelemaekers stond gisteren nog op het trainingsveld van Anderlecht. Meteen ook zijn laatste werkdag in het shirt van paars-wit.