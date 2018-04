Ryota Morioka scoort en geeft assist: stats van een draaischijf, maar dat is hij niet Pieter-Jan Calcoen

30 april 2018

08u35 0 Anderlecht Doelpunt vijf en assist vier voor Ryota Morioka (27) bij Anderlecht. En toch: de Japanner is niet de absolute draaischijf.

"Ryota spreekt uitstekend Engels", had een Japanse journaliste ons in de catacomben gerustgesteld. "Hij zal sowieso vlot antwoorden, hoor."

"I feel good", aldus Morioka vervolgens op onze eerste vraag. We moesten daarbij ons best doen om hem te verstaan. Illusie doorgeprikt.

Gelogen had de aanvallende middenvelder van Anderlecht evenwel niet. Hij had dan ook alle redenen om de jolige Japanner uit te hangen: hij was beslissend, met zijn vijfde goal en zijn vierde assist voor de landskampioen. Straffe statistieken zijn dat, in amper twaalf duels. "Hij was sterk", zei Hein Vanhaezebrouck.

