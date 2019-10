Exclusief voor abonnees Rutten spreekt voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht: “Ik heb medelijden met Kompany” Pieter-Jan Calcoen in Nederland

25 oktober 2019

06u01 0 Anderlecht 192 dagen zweeg Fred Rutten (56) over ­Anderlecht. Nu doorbreekt de ex-coach de stilte. “Was ik in de plek van Kompany, ik was al lang ontslagen.”

Dat onderstaand interview – zijn eerste en wellicht enige sinds zijn vertrek middenin de play-offs in april – geen afrekening met Anderlecht is, benadrukt Fred Rutten. Maar wat-ie wel wil doen, hangend boven een kom uiensoep in een hotel nabij Enschede, is zijn verwondering over de dagelijkse werking en structuur uitspreken. “Anderlecht is een ­geweldige club, ik heb er een ­ontzettend mooie tijd beleefd, dat meen ik. Alleen...”

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal