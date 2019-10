Rust er een vloek op de miljoenenaanwinsten van Anderlecht? GVS/TLB/YP

28 oktober 2019

13u29 0 Anderlecht “Waar is Vlappie?” , vroeg onze Anderlecht-watcher Pieter-Jan Calcoen zich af na de verplaatsing naar Eupen. Am Kehrweg mocht Michel Vlap, de 22-jarige recordaanwinst van deze zomer, zelfs niet invallen en jammer genoeg is er een negatieve tendens merkbaar in het parcours van vijf van de meest recente topaankopen van paars-wit.

2015: Stefano Okaka (Sampdoria)

Stefano Okaka werd in de zomer van 2015 als vervanger voor Aleksandar Mitrović voor ruim drie miljoen euro naar Brussel gehaald. De Italiaan met Nigeriaanse roots kende met 7 goals uit 11 matchen een vliegende start. “Ik werd zelden zo uitgescholden, maar nu is het Okaka hier en Okaka daar”, sprak ex-manager Herman Van Holsbeeck toen. Maar het enthousiasme duurde slechts één jaar. In de voorbereiding van het nieuwe seizoen haalde voormalig coach René Weiler bij een debriefing van een oefenmatch tegen Heerenveen in de kleedkamer ‘en plein public’ uit naar Okaka. Die pikte de openlijke kritiek niet en ging neus aan neus staan met de coach. Als straf moest hij met de reserven meetrainen, de exit was onvermijdbaar. Uiteindelijk speelde hij 49 matchen voor Anderlecht waarin hij 17 keer scoorde en vier assists gaf.

Paars-wit dacht 12 miljoen te kunnen vangen voor de bonkige spits, maar de bobo’s van Jiangsung Suning schrokken zich een hoedje toen ze bij de eerste ontmoeting de nonchalante en ongeïnteresseerde houding van Okaka zagen. Uiteindelijk was Watford de reddingsboei, al betaalden zij slechts de helft. Sinds vorige maand staat de 30-jarige Italiaan op de loonlijst van Udinese. Daar zit hij aan drie goals uit zes matchen. Bij Watford klokte hij in 39 duels af op slechts vijf treffers.

2016: Nicolae Stanciu (Steau Boekarest)

Op 29 augustus 2016 kocht Anderlecht de toen 23-jarige Nicolae Stanciu weg bij Steaua Boekarest voor net geen tien miljoen euro. De verwachtingen waren hooggespannen voor de Roemeense spelmaker, maar die kon zich nooit echt doorzetten in het Constant Vanden Stock stadion. Al dacht hij daar later duidelijk anders over. “Ik heb Anderlecht helpen de titel pakken en deels door mij zaten ze in de kwartfinales van de Europa League”, zei hij nadat hij de deur in Brussel achter zich had dichtgetrokken.

Hij kwam uiteindelijk tot 53 wedstrijden bij paars-wit, waarin hij goed was voor negen goals en tien assists. In de winter van 2018 liet Anderlecht hem naar Sparta Praag vertrekken voor nog geen vier miljoen euro en na een avontuur bij Al-Ahli in Saudi-Arabië speelt hij nu voor Slavia Praag.

2017: Sven Kums (Watford)

Ruim zes miljoen euro betaalde Anderlecht in 2017 aan Watford om Sven Kums weer naar ‘huis’ te halen. Kums is opgeleid bij paars-wit en mocht zich na passages bij onder meer KV Kortrijk, Heerenveen, AA Gent en Udinese eindelijk bewijzen in de hoofdmacht van Anderlecht. Kums deed het niet slécht en was ook titularis bij de Belgische recordkampioen, tot dit seizoen.

De middenvelder kon speler-manager Vincent Kompany niet overtuigen en viel naast de ploeg. AA Gent, waar Kums één van de steunpilaren was in het kampioenenjaar, bood een uitweg. En de lucht in de Ghelamco Arena doet schijnbaar goed, want coach Jess Thorup doet vaak een beroep op de middenvelder. Tegen Anderlecht zal dat deze week evenwel niet lukken. Omdat paars-wit nog een deel van het loon van Kums betaalt, mag de middenvelder niet spelen.

2018: Bubacarr Sanneh (FC Midtjylland)

Kreeg meteen de stempel van ‘man van 8 miljoen’ opgekleefd en raakte daar nooit van verlost. Anderlecht haalde Sanneh in de zomer van vorig jaar weg bij FC Midtjylland, maar de Gambiaan kon zijn hoge transfersom niet rechtvaardigen. Hij scoorde wel een belangrijke goal in de topper tegen Standard, maar verdween gaandeweg naar het achterplan. De centrale verdediger kwam vorig seizoen amper aan negen duels in de Jupiler Pro League en ééntje in de Croky Cup - de pijnlijke uitschakeling tegen Union.

Er moest een oplossing gezocht worden en die kwam er vanuit Turkije. Althans, daar léék het toch op. Sanneh komt dit seizoen op huurbasis uit voor de Turkse eersteklasser Göztepe, maar ook daar speelt hij amper. De Gambiaan begon wel aan het seizoen als basisspeler - hij stond 90 minuten op het veld bij de nederlagen tegen Antalyaspor en Besiktas -, maar in de zeven competitiematchen die volgden, kwam hij geen minuut in actie.