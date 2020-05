RSCA-keeperstrainer Ten Rouwelaar zal ook bij jeugd en scouting werken Pieter-Jan Calcoen

06u30 0 Anderlecht Meer dan een keeperstrainer. Anderlecht heeft de komst van Jelle ten Rouwelaar (39) geofficialiseerd. Opvallend: hij zal ook een actieve rol in de scouting krijgen.

Letterlijk uit het persbericht van Anderlecht: “De komst van Jelle past binnen de strategie om de scouting, rekrutering en opleiding van doelmannen naar het hoogste niveau te brengen.” Ten Rouwelaar, die een overeenkomst van onbepaalde duur tekende en voor wie Anderlecht een kleine opstapvergoeding aan NAC Breda moest betalen, zal dus niet enkel keeperstrainer bij het A-team worden, al wordt dat uiteraard wel zijn belangrijkste taak. Kompany verwacht van Ten Rouwelaar dat hij Hendrik Van Crombrugge zal trainen via de nieuwste technieken – lees: volgens het model van Man City. NAC werkt samen met City, Ten Rouwelaar was al op bezoek in Manchester.

Slechte tendens keren

Maar daar blijft het dus niet bij. Anderlecht zal Ten Rouwelaar ook inschakelen bij de scouting en aanwerving. Concreet zal hij potentiële aanwinsten moeten bekijken, om vervolgens zijn advies door te spelen. Geen overbodige luxe: Anderlecht haalde de voorbije twintig jaar nooit een onverwachte meevaller onder de lat, zoals Club Brugge dat met bijvoorbeeld de Australiër Mathew Ryan wel lukte. Jongens als Daniel Zitka (Lokeren), Silvio Proto (La Louvière), Matz Sels (ex-Gent) en Van Crombrugge (Eupen) waren gekende namen, terwijl Thomas Didillon via een bevriende makelaar op de radar kwam. Ten Rouwelaar, die op 11 mei in dienst treedt, moet die tendens mee zien om te keren.

Niet alleen wat betreft rekrutering, maar ook qua vorming van doelmannen is RSCA een braakland. De laatsten die er echt in slaagden door te groeien waren Roef en Frédéric Herpoel – en dat met wisselend succes. Ten Rouwelaar zal de opleiding doorlichten en optimaliseren, het plan is dat huidig keeperscoach Max de Jong (51) verantwoordelijk wordt voor de doorstroming. De kans is groot dat De Jong zijn nieuwe functie aanvaardt.