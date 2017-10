Roteert Vanhaezebrouck met oog op Club? PJC

06u31 0 BELGA Anderlecht "Dit is geen verplicht nummer", benadrukte Hein Vanhaezebrouck. Al was het maar om niet mentaal gekraakt naar Club toe te werken - de competitie primeert.

Roteert hij of niet? Hein Vanhaezebrouck was er gisterenavond nog niet uit. "We zullen pas na de middag beslissen." En ontweek vervolgens meesterlijk alle vragen over zijn plan.





Over zijn ploegopstelling is Hein al wéken mysterieus. Nochtans voerde hij sinds zijn aanstelling amper wijzigingen door, maar nu is het mogelijk anders. Niet het minst omdat komend weekend de topper tegen Club op het programma staat. "En die match belangrijker is dan PSG."





Betekent dat dat Vanhaezebrouck zijn principes vanavond overboord gooit? Allerminst. "Dit is geen verplicht nummer", klonk het formeel. "Anders waren we beter thuis gebleven. Ik wil geen afstraffing."





Een bemoedigende prestatie zou namelijk alleen maar helpen om een goed gevoel te creëren. Ook dát kan straks van tel zijn richting Club Brugge, toch? "Ik zou daarop 'neen' willen antwoorden, maar dat kan ik eigenlijk niet volmondig doen", was Vanhaezebrouck eerlijk. "Het speelt altijd een béétje mee. Zelfs al zijn de competities verschillend."





Wat zeker is: als Anderlecht iéts wil klaarmaken, moet het defensieve efficiëntie tonen. In dat opzicht is het positief dat Kara en Spajic terug zijn, op voorwaarde dat ze vandaag geen terugval kennen. "Als zulke sterkhouders er niet bij zijn, is het logisch dat je hen mist."





Maar of hun aanwezigheid nu zó een verschil zal maken... (PJC)





