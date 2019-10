Roofe scoort twee keer, maar “hier ga ik toch even van wakker liggen” Kristof De Cnodder en Jarno Bertho

01 november 2019

00u04 0 Anderlecht Ontgoocheling troef bij Anderlecht na het gelijkspel tegen AA Gent. Het feit dat paars-wit in de slotfase een 3-1-voorsprong uit handen gaf, kwam keihard aan. “We speelden prima tegen een goed team, maar vergaten onszelf te belonen”, zei spits Kemar Roofe.

De spelers van Anderlecht hadden wat tijd nodig om de late opdoffer te verwerken. Pas een uur na affluiten kwamen doelpuntenmakers Kemar Roofe en Yari Verschaeren tekst en uitleg geven. “Aan zo’n sterke prestatie slechts een puntje over houden is bijzonder ontgoochelend”, vertelde Roofe. “We hebben hard gewerkt, scoorden drie keer en deden bijna alles goed. Alleen op het einde ging het dus mis. Het begon met die penalty voor Gent. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet echt wat er in die fase aan de hand was. Ik heb de beelden nog niet kunnen herbekijken. In blessuretijd slikten we dan de gelijkmaker. Volgens mij ging er gedurende één seconde iets mis op het vlak van communicatie en concentratie en dat betaalden we cash. Heel zuur, dit voelt aan als een nederlaag.”

Door de late Gentse gelijkmaker kon Roofe niet ten volle genieten van de twee doelpunten die hij maakte. “Natuurlijk is het altijd leuk als je kan scoren. Verder vind ik het best geestig dat de supporters ‘The Roofe is on fire’ begonnen te zingen. Maar in de eindafrekening brachten mijn goals jammer genoeg te weinig op. Hier ga ik toch even van wakker liggen”, besloot Roofe.

Yari Verschaeren, die voor de eerste Anderlechtse treffer van de avond had gezorgd, stond er eveneens maar beteuterd bij. “Het is doodjammer dat we die twee late goals slikten. Je voelde dat er eigenlijk meer in zat”, aldus de Rode Duivel. “Ik heb niet kunnen zien of de Gentse penalty terecht was, maar hij kwam voor ons alleszins op een vervelend moment. De 3-3 was helemáál een domper. Tegelijk onthoud ik ook heel wat positieve zaken van deze avond. Alles bij mekaar speelden we een goede match. Ondertussen zitten we ook aan vijf opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. Naar mijn gevoel begint het stilaan alsmaar beter te lopen.”