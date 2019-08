Roofe legt vandaag zijn medische tests af bij Anderlecht, Bielsa: “Kan niet tevreden zijn met zijn vertrek” PJC

05 augustus 2019

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 2

Als de medische tests vandaag geen roet in het eten gooien, wordt Kemar Roofe (26) de nieuwe spits van Anderlecht. Paars-wit en Leeds United zijn tot een akkoord gekomen over de spits, waarvoor de Belgische recordkampioen ruim zeven miljoen euro zal betalen. De Engelsman zal in het Lotto Park wellicht voor drie jaar tekenen. In Leeds kroonde Roofe zich de voorbije twee seizoenen tot clubtopschutter met vijftien en elf doelpunten.

Roofe was bij Leeds een cruciale schakel in het offensieve voetbal van coach Marcelo Bielsa, die de spits niet graag ziet vertrekken. “Ik kan niet tevreden zijn met zijn vertrekt”, zegt de legendarische Argentijnse coach. “Het tegenovergestelde beweren over iemand die vorig seizoen 15 keer scoorde, zou dom zijn. We zullen ons moeten aanpassen als zijn vertrek definitief is”. Afgelopen weekend won Leeds zonder Roofe alvast met 1-3 van Bristol City.

Tijdens de Australische tour met Leeds liep Roofe een lichte enkelblessure op. Die zou geen probleem zijn voor de medische testen van vandaag, maar wellicht staat de spits wel nog even aan de zijlijn. Anderlecht denkt dat hij ten vroegste op speeldag vijf inzetbaar zal zijn.